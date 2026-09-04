Dziedzictwo, odcinek 1026: Sinan upokorzy Ezgi podczas rozstania! Aynur będzie świadkiem ich kłótni - ZDJĘCIA

Sinan zrujnuje plany na romantyczny wieczór w 1026. odcinku "Dziedzictwa"

Ezgi spodziewa się wspaniałego, romantycznego wieczoru z ukochanym. Specjalnie na tę okazję przygotuje jedzenie oraz pełną miłości niespodziankę. Niestety, Sinan w ogóle nie podzieli jej entuzjazmu. Jego priorytetem będzie przeprowadzanie z nią trudnej rozmowy. Kobieta będzie starała się odwlec ten moment, argumentując, że najlepszy czas na dyskusję to wspólny posiłek. Mężczyzna jednak kategorycznie odmówi.

Musimy porozmawiać

Ezgi błyskawicznie połączy fakty i zorientuje się, że sytuacja jest napięta. Nie będzie jednak przypuszczać, że za moment padną słowa, które zniszczą jej dotychczasowy świat.

W 1026. odcinku "Dziedzictwa" dojdzie do rozstania Sinana i Ezgi

Sinan postanowi działać bez zbędnych ceregieli. Poinformuje Ezgi, że ich związek dobiegł końca. To wyznanie będzie dla niej niczym cios prosto w serce. Przecież jeszcze przed chwilą krzątała się, by zorganizować romantyczną kolację, pełna nadziei na uratowanie ich miłości.

Jak to! Chcesz się rozstać? To znaczy, że mnie zostawiasz? Myślałam, że chcesz naprawić nasz związek. Ależ byłam głupia

Pomimo przeprosin Sinana, Ezgi wpadnie w furię. Poczuje się dotkliwie zdradzona i wykorzystana, zarzucając mu ignorowanie jej uczuć przez cały okres ich znajomości.

Za co przepraszasz? Przecież ty nie masz uczuć, Sinan. Mówiłeś, że lubisz krótkie i konkretne zdania. Powiem ci więc w sposób, który zrozumiesz. Krótko i konkretnie: jesteś najbardziej okrutnym człowiekiem, jakiego spotkałam w życiu. Jesteś tak okrutny, że ani razu nie wziąłeś pod uwagę moich uczuć i bawiłeś się mną.

Mężczyzna podejmie próbę obrony, apelując, by nie kreowała go na oszusta. Jednak Ezgi zażąda jasnych odpowiedzi na temat motywów jego postępowania.

Nie zrobiłeś absolutnie żadnego wysiłku. Dlaczego? Jaki był twój cel? Do czego mnie wykorzystałeś, Sinan?

Sinan zaproponuje Ezgi przyjaźń. Zobacz, co wydarzy się w 1026. odcinku "Dziedzictwa"

W obliczu kłótni, Sinan stwierdzi, że najzwyczajniej w świecie do siebie nie pasują i czas to zaakceptować. Uzna, że okres, który razem spędzili, był wystarczający na wyciągnięcie takich wniosków. Następnie wysunie propozycję, by pozostali w koleżeńskich stosunkach.

Nie wierzę, że będziesz szczęśliwa z kimś innym niż ja. Zostańmy przyjaciółmi.

Ta sugestia zadziała na Ezgi jak płachta na byka. Od razu odrzuci myśl o jakiejkolwiek przyjaźni z byłym partnerem. Gdy ten spróbuje się do niej zbliżyć, usłyszy stanowcze i ostre słowa sprzeciwu.

Nie dotykaj mnie. Ani się waż. Nienawidzę cię. Co to ma być? Próba pocieszenia mnie? Nie chcę z tobą być żadną przyjaciółką. Robisz mi to już drugi raz, Sinan. Tym razem nie złamiesz mi serca i nie uciekniesz od tego tak łatwo.

Sinan nie zmieni jednak zdania. Po raz kolejny przeprosi i zakomunikuje, że klamka już zapadła.

Przepraszam, Ezgi. Ale taka jest moja decyzja. Ty też powinnaś wykazać się dojrzałością, zaakceptować to i żyć dalej.

Aynur podsłucha kłótnię w 1026. odcinku "Dziedzictwa"

Punktem kulminacyjnym tego spięcia będzie niezapowiedziana wizyta Aynur. Pojawi się w mieszkaniu dokładnie wtedy, gdy awantura sięgnie zenitu. Nie ominie jej żaden szczegół ostrej wymiany zdań między byłymi już kochankami.

Dla Aynur usłyszane słowa mogą mieć kolosalne znaczenie, zważywszy na jej napięte stosunki z Sinanem. Warto przypomnieć, że w 1019. epizodzie "Dziedzictwa" Sinan zmotywowany przez Lerzan postanowił o nią zawalczyć. W odcinku numer 1021, pod wpływem złych leków, wyznała mu miłość, czego później nie potrafiła sobie przypomnieć.

Z kolei w 1024. odcinku serialu, narzeczony Aynur, Kivanc, zakończył ich związek z powodu uczucia do pielęgniarki o imieniu Betul. Teraz dziewczyna stanie się świadkiem, jak Sinan kończy swój związek z Ezgi.

"Dziedzictwo" – gdzie i kiedy oglądać 1026. odcinek?

Turecki serial "Dziedzictwo" emitowany jest na antenie TVP1 każdego dnia o godzinie 16:00. Epizod 1026. zadebiutuje we wtorek, 10 września 2026 roku. Wszystkie wyemitowane odcinki można również śledzić na internetowej platformie TVP VOD.

Fabuła i bohaterowie telenoweli "Dziedzictwo"

"Dziedzictwo" to produkcja (tytuł oryginalny: Emanet), która skupia się na miłości, walce o bliskich i bolesnych stratach. Historia zaczyna się od małego Yusufa, który po śmierci rodziców trafia pod skrzydła surowego Yamana. Sprawy komplikują się, gdy w ich otoczeniu pojawia się ciotka chłopca, Seher. Z czasem między nią a Yamanem rodzi się głęboka miłość, stanowiąca oparcie dla osieroconego Yusufa.

Z czasem widzowie doświadczają jeszcze bardziej dramatycznych wydarzeń. Śmierć ponosi Yaman Kırımlı, a misja opieki nad dzieckiem przypada Nanie Maryam.

Gdy Nanie grozi wydalenie z kraju, z pomocą przychodzi Poyraz, biorąc z nią fałszywy ślub, co prowadzi do serii kolejnych, skomplikowanych i pełnych emocji zdarzeń.

W obsadzie znaleźli się między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlı

Sıla Türkoğlu w roli Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj grający Poyraza

Berat Rüzgar Özkan odgrywający postać małego Yusufa

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Sonda Czy Aynur i Sinan z serialu "Dziedzictwo" powinni być razem? Tak Nie