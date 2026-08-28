Dziedzictwo, odcinek 1020: Wielki sekret Poyraza rozdzieli go z Naną? Cansel i Semih zaczną knuć kolejną intrygę - ZDJĘCIA

Poyraz ukrywa prawdę przed Naną. Wraca do niebezpiecznych walk

W 1020. epizodzie tureckiego hitu "Dziedzictwo" dojdzie do sytuacji, która wystawi na wielką próbę zaufanie między głównymi bohaterami. Poyraz zdecyduje się na udział w brutalnej walce w klatce, łamiąc tym samym wcześniejsze zapewnienia złożone żonie o unikaniu śmiertelnego ryzyka. Jego krok jest sporym zaskoczeniem, ponieważ jeszcze podczas 1017. odcinka kategorycznie odrzucił propozycję Sedata, deklarując całkowity koniec z nielegalnymi starciami. Przestępca nie dawał jednak za wygraną. W poprzednim, 1019. epizodzie, niespodziewanie zjawił się w warsztacie i za pomocą brutalnego szantażu zmusił Poyraza do powrotu na ring. Największym problemem okazuje się fakt, że wojownik zamierza całkowicie zataić tę kwestię przed ukochaną Naną.

Nana podejrzewa Poyraza o kłamstwo

Choć w 1020. odsłonie "Dziedzictwa" żona Poyraza oficjalnie nie wie o planowanym starciu, jej szósty zmysł natychmiast daje o sobie znać. Kobieta błyskawicznie orientuje się, że partner nie jest z nią do końca szczery i zachowuje się niezwykle podejrzanie. W tym samym czasie Poyraz rozpoczyna w tajemnicy intensywne treningi, szykując się do konfrontacji z groźnym rywalem o pseudonimie Buldożer. Mężczyzna coraz częściej znika z domu, a jego zachowanie staje się wyjątkowo niestabilne – zauważalne jest u niego nieustanne napięcie, wybuchy złości oraz głęboka niepewność.

Cansel i Semih zniszczą małżeństwo Poyraza i Nany?

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy informacja o złamanej obietnicy trafia do najgorszych z możliwych osób. W najnowszym, 1020. odcinku "Dziedzictwa", Cansel oraz Semih odkrywają, że Poyraz ostatecznie stanie do pojedynku w klatce. Bezwzględna dwójka natychmiast dostrzega w tym szansę dla siebie. Zatajony przed żoną fakt staje się dla nich idealnym orężem, by doprowadzić do ostatecznego rozpadu małżeństwa Nany i Poyraza.

Zbliżający się odcinek to dla głównego bohatera nie tylko fizyczne starcie na ringu, ale też konieczność zmierzenia się z bolesnymi skutkami własnych kłamstw. Jeżeli Nana odkryje, że jej mąż świadomie zignorował daną obietnicę, ich związek z pewnością zawiśnie na włosku.

Kiedy oglądać 1020. odcinek serialu "Dziedzictwo" w TVP?

Premierowe epizody tureckiej telenoweli widzowie mogą śledzić każdego dnia o godzinie 16:00 na kanale TVP1. Emisja 1020. odcinka zaplanowana jest na czwartek, 3 września 2026 roku. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed telewizorami, mają możliwość nadrobienia zaległości w internecie, ponieważ wszystkie wyemitowane już części trafiają na darmową platformę streamingową TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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