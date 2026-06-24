Dziedzictwo, odc. 960: Wielka tajemnica Nany i Poyraza! Mały Yusuf odkryje ich sekret - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo", odcinek 960 - kiedy oglądać w TVP1?

W 960. epizodzie tureckiego serialu Nana i Poyraz wrócą wreszcie do rezydencji po swoim błyskawicznym ślubie. Zdecydują się na ten krok z konkretnego powodu, aby Maryam mogła bez przeszkód przebywać na terenie Turcji razem z Yusufem. Jednak tuż przed przekroczeniem progu domu pospiesznie ukryją swoje obrączki. Przede wszystkim będą zdeterminowani, by Cennet oraz reszta domowników nie dowiedzieli się o ich potajemnej ceremonii, gdyż dziewczyna wręcz panicznie będzie bać się reakcji swojej teściowej.

Obawy okażą się słuszne. W 960. odcinku „Dziedzictwa” Cennet natychmiast zaatakuje ich gradem pytań i szybko wyczuje, że jej syn ukrywa jakąś tajemnicę. Jednak nawet przez chwilę nie przyjdzie jej do głowy, że mógłby on związać się węzłem małżeńskim z Naną. Nawet w momencie, gdy z torebki dziewczyny wypadnie nagle tajemniczy dokument w czerwonej okładce, starsza kobieta nie połączy faktów. Podobnie zachowają się przysłuchujące się rozmowie Cansel i Sibel, które wcześniej złożyły donos na Maryam na policji. Wyjątkiem okaże się jednak Yusuf.

Yusuf dowie się o ślubie Nany i Poyraza w 960. odcinku "Dziedzictwa"

Kiedy w 960. odsłonie hitowego serialu „Dziedzictwo” nowożeńcom w końcu uda się wymknąć na piętro, Yusuf bez mrugnięcia okiem obnaży ich kłamstwo. Bystry chłopiec bez ogródek zapyta o ceremonię, a Nana i Poyraz wpadną w popłoch, próbując go natychmiast uciszyć, by ich wielka tajemnica nie przedostała się do uszu reszty rodziny.

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– Pobraliście się? – Ciszej, bo usłyszą. – Tylko po to, żeby Nana mogła zostać w Turcji. – Nie jesteśmy żonami, tylko przyjaciółmi. – A dokładniej nie jesteśmy mężem i żoną – Niczym nie jesteśmy. Najważniejsze, że nic nas już nie rozłączy.

Sekret małżeństwa w 960. odcinku Dziedzictwa. Co zrobi Yusuf?

W tej kluczowej scenie 960. odcinka „Dziedzictwa” Yusuf ze szczęściem rzuci się Nanie na szyję, jednak jego ukochana opiekunka będzie miała do niego bardzo ważną prośbę. Mianowicie, kategorycznie zażąda, aby mimo wszystko chłopiec nie puszczał pary z ust i zachował tę wiedzę wyłącznie dla siebie. Malec bez wahania przystanie na tę umowę.

– Tylko nikomu ani słowa. Nawet o tym, że to papierowe małżeństwo.

W odpowiedzi Yusuf w 960. odcinku „Dziedzictwa” wymownie pokaże gest zamykania ust na kłódkę. Ta reakcja przyniesie wielką ulgę świeżo upieczonym małżonkom, dając im nadzieję, że ich wysiłki mające na celu ukrycie prawdy nie pójdą jednak na marne.