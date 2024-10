Emanet. Wyważy drzwi do domu Duygu i wtedy stanie się TO!

Dziedzictwo. Duygu znajdzie się w niebezpieczeństwie? Ali wyważy drzwi! Streszczenie 390 odcinka Emanet (30.10.2024)

Duygu stara się unikać Alego, by przemyśleć swoje uczucia. Chociaż stara się nie dopuszczać do siebie tej myśli, bardzo ją do niego ciągnie. Kiedy będzie jej groziło niebezpieczeństwo, Ali pojawi się w jej domu. Bez wahania zdecyduje się wyważyć drzwi!