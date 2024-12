Emanet. Seher i Fikret mają haki na Canan! Żmija czuje zagrożenie!

Spis treści

Emanet. Seher i Fikret mają dowody przeciwko Canan!

Plan Canan na dobranie się do majątku Yamana był niemal idealny. Udało się jej wykurzyć Seher z rezydencji i była bardzo pewna, że nic nie stoi jej na przeszkodzie. Jednak kiedy Kirimli odnalazł i siłą zaciągnął żonę do rezydencji, intrygantce było to nie w smak. Teraz okaże się, że Canan ma się czego obawiać! Seher i Fikret mają na nią haki!

Matka Yamana podsłucha telefoniczną rozmowę przyjaciół. Wtedy dowie się, że była nagrywana!

Dowody są bezpieczne. Nie rozstaję się z nimi

- powie Seher, łapiąc się za torebkę. Canan na chwilę straci grunt pod nogami! Jeśli Yaman dowie się o szantażu, będzie skończona!

Zastawiła na mnie pułapkę! Muszę to przechwycić i zniszczyć! Inaczej Yaman dowie się o wszystkim, co powiedziałam

- wyszepcze do siebie Canan.

Tymczasem Yaman w towarzystwie Cengera uda się do szpitala na badania kontrolne. Zachowanie żony wciąż nie będzie mu dawać spokoju. Zobacz ZDJĘCIA z odcinka serialu Dziedzictwo.

Kiedy 434 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 434 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany we wtorek, 17 grudnia 2024 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później, 18 grudnia o godzinie 5:10 na tym samym kanale.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.