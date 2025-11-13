BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025: Oficjalnie ZNAMY NOMINACJE! To oni powalczą o tytuł Najlepszego Polskiego Serialu Roku!

Wyzwanie rzucone! Po sukcesie pierwszej odsłony BNP Paribas Warsaw SerialCon festiwal ponownie staje się miejscem, gdzie spotykają się najważniejsze nazwiska branży, kreatywne wizje i najświeższe emocje. BNP Paribas Warsaw SerialCon to nie tylko zestawienie najlepszych polskich produkcji – to święto opowieści, które definiują współczesną kulturę, kształtują wrażliwość widzów i pokazują, że polskie seriale potrafią konkurować z europejskimi i światowymi hitami. To właśnie z myślą o twórcach, producentach i aktorach, którzy kształtują krajobraz współczesnej kultury audiowizualnej, powstały pierwsze w Polsce wyróżnienia dedykowane branży serialowej. Ich celem jest docenienie talentu, odwagi narracyjnej i konsekwentnej pracy twórczej, która sprawia, że polskie seriale coraz śmielej konkurują na międzynarodowej scenie.

O tytuł Najlepszego Polskiego Serialu Roku oraz nagrody w pozostałych kategoriach zmierzą się produkcje, które w ostatnich miesiącach nie schodziły z ust widzów i nie opuszczały topowych rankingów streamingowych!

Kto wyłoni zwycięzców tej zaciętej rywalizacji? Decyzję podejmie międzynarodowe jury składające się z prawdziwych autorytetów branży filmowej i serialowej! W składzie, pod przewodnictwem Łukasza Palkowskiego ("Chyłka", "Bogowie"), znaleźli się m.in.: Frank Spotnitz (Twórca formatów jak "Z Archiwum X"), Barry “Baz” Idoine (Nominowany do Emmy operator "The Mandalorian"), Susie Liggat (Producentka "Doktora Who"), Richard Bullock, Edward K. Gibbon. To ich ekspercka wiedza zadecyduje, kto zgarnie statuetkę!

Najlepszy Polski Serial Roku 2025

„Aniela” - historia kobiety z wyższych sfer, która w atmosferze skandalu traci majątek, status, małżeństwo i znajomości. W nowej, surowej rzeczywistości Warszawy bohaterka zaczyna odkrywać umiejętności przetrwania i przewartościowania samej siebie by na nowo zbudować życie i odzyskać opiekę nad córką.

„Breslau” - akcja serialu przenosi nas do 1936 roku, gdzie tuż przed XI Igrzyskami Olimpijskimi w Berlinie komisarz policji, Franz Podolsky, podejmuje się sprawy serii tajemniczych i brutalnych morderstw. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem.

„Czarna śmierć” - gdy Łucja Winter kończy swoją zagraniczną misję wywiadowczą, nikt nie spodziewa się, że stolica Dolnego Śląska stanie się ogniskiem groźnej choroby zakaźnej. Władze podejmują drastyczną decyzję o izolacji, a mieszkańcy Wrocławia zostają odcięci od zewnętrznego świata, rozpoczynając bezprecedensową walkę o przeżycie.

„Heweliusz” - serial inspirowany tragicznymi wydarzeniami z nocy 13 na 14 stycznia 1993 roku, kiedy to zatonął wraz z pasażerami i załogą prom MS Jan Heweliusz. Serial opowiada nie tylko o tragedii na morzu, lecz także o jej konsekwencjach – walce o sprawiedliwość, godność i pamięć w czasach społecznej transformacji

„Minuta ciszy 2” - dotychczasowi wrogowie zmuszeni są połączyć siły, aby przetrwać. Na ich terenie pojawia się bowiem przeciwnik, który bez skrupułów dąży do likwidacji ich biznesów.

„Porządny człowiek” - serial pokazuje cienką granicę między normalnym, szablonowym życiem a dramatem i utratą kontroli. Ceniony kardiochirurg, oddany mąż i ojciec, potrąca człowieka na drodze, co uruchamia lawinę kłamstw i coraz bardziej desperackich prób utrzymania pozorów.

„Przesmyk” - thriller szpiegowski osadzony w realiach konfliktu na wschodniej flance Europy. Agentka polskiego wywiadu planuje odejść ze służby, lecz gdy jej partner zostaje zdemaskowany i znika bez śladu, zostaje wciągnięta z powrotem w niebezpieczny świat intryg, prowokacji i wojny hybrydowej.

„The Office 5” - serial to humorystyczna interpretacja biurowego życia firmy „Kropliczanka” w Siedlcach. W najnowszym sezonie pojawią się nowe wątki: groźba przeniesienia siedziby firmy, zmiany w życiu uczuciowym bohaterów oraz świeża dawka humoru na tle korporacyjnej rzeczywistości.

„Zatoka szpiegów” - ciąg dalszy losów Franza Neumanna rozgrywa się w 1941 roku, tuż przed atakiem Niemiec na ZSRR. Do walki pomiędzy wywiadami dołączył trzeci gracz – Sowieci. Franz, który odbywa służbę w dowództwie w Kriegsmarine, musi walczyć o utrzymanie swojej wiarygodności w oczach Niemców.

Najlepsza rola żeńska:

Vanessa Aleksander „The Office PL 5”

Sandra Drzymalska „Breslau”

Lena Góra „Przesmyk”

Anna Karczmarczyk „Czarna śmierć”

Małgorzata Kożuchowska „Aniela”

Justyna Wasilewska “Heweliusz”

Najlepsza rola męska:

Krzysztof Czeczot „Porządny człowiek”

Bartosz Gelner „Zatoka szpiegów”

Cezary Pazura „Czarna śmierć”

Tomasz Schuchardt „Breslau”

Robert Więckiewicz „Minuta ciszy”

Adam Woronowicz „The Office PL 5”

Najlepsza reżyseria:

Kuba Czekaj „Czarna śmierć”

Jan Holoubek „Heweliusz”

Jacek Lusiński „Minuta ciszy”

Jan P. Matuszyński „Przesmyk”

Jakub Piątek & Kuba Czekaj „Aniela”

Aleksandra Terpińska „Porządny człowiek”

Najlepsze zdjęcia:

Kacper Fertacz „Przesmyk"

Paweł Flis „Breslau”

Bartłomiej Kaczmarek „Heweliusz”

Maciej Lisiecki „Minuta ciszy”

Wojciech Węgrzyn „Aniela”

Kacper Zieliński „Zatoka szpiegów”

Najlepsza reżyseria obsady:

Piotr Bartuszek, Nadia Lebik, Kacper Kowalski, Krzysztof Łączak: „The Office PL 5”

Viola Borcuch: „Breslau”, „Przesmyk”, „Porządny człowiek”

Marta Kownacka: „Aniela”

Nadia Lebik: „Minuta Ciszy”

Najlepszy scenariusz:

Kasper Bajon „Heweliusz”

Paweł Demirski „Aniela”

Piotr Derewenda, Wojciech Lepianka „Czarna śmierć”

Bartosz Janiszewski, Magdalena Żakowska „Breslau”

Wojciech Lepianka, Michał Godzic „Zatoka szpiegów”

Karolina Szymczyk-Majchrzak, Dana Łukasińska, Jan P. Matuszyński „Przesmyk”

BNP Paribas Award for Tomorrow's Icon

Vanessa Aleksander: „The Office PL 5”

Adam Bobik: „Breslau”

Karolina Bruchnicka: „Minuta ciszy”

Konrad Eleryk: „Heweliusz”

Anna Karczmarczyk: „Czarna śmierć”

Tomasz Ziętek: „Czarna śmierć”

Nagroda BNP Paribas Tomorrow’s Icon wyróżnia twórców, którzy przedstawiają przełomowe i oryginalne spojrzenie na sztukę serialu. Już po raz drugi mamy przyjemność być partnerem i sponsorem nagrody Tomorrow’s Icon. To nagroda, która przyznawana jest młodemu, kreatywnemu artyście lub artystce, którzy wyróżniają się w danym roku innowacyjnym spojrzeniem na polski serial, tym samym przykuwając uwagę branży i widzów. Chcemy w ten sposób uhonorować nieszablonowość, odwagę, podjęte ryzyko czy oryginalność. Wierzymy, że właśnie takie działania – unikatowe i odważne – popychają rozwój polskiej sztuki filmowej i serialowej, wybijając polskich artystów na arenie międzynarodowej i zapewniając nam-widzom widowiska na absolutnie najwyższym poziomie – mówi Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.

Laureatów konkursu poznamy 30 listopada 2025 roku podczas gali zamknięcia II BNP Paribas Warsaw SerialCon.