Odcinek 59 – poniedziałek, „Przerwana lekcja WF-u”

Gutek (Marek Chudziński) i Kowalski (Mateusz Goławski) zajmą się sprawą zamordowanego nauczyciela wychowania fizycznego. Mężczyzna zostanie zabity tuż pod własnym blokiem. Podejrzenia szybko padną na agresywnego ucznia, ale śledczy odkryją, że ofiara skrywała wiele tajemnic. W tym samym czasie pojawią się nowe informacje, które mogą przyspieszyć poszukiwania Mitręgi.

Odcinek 60 – wtorek, „W poszukiwaniu szczęścia”

W nieczynnym szybie kopalni policjanci odkryją masowy grób ze szczątkami kilkunastu osób. Pierwsze ustalenia wskażą, że ofiary mogły mieć związek z handlem ludźmi. Marta (Adrianna Izydorczyk) i Piter (Jakub Wróblewski) szybko przekonają się, że sprawa jest znacznie większa, niż początkowo zakładali.

Odcinek 61 – środa, „Sędzia”

Po tygodniach poszukiwań policjanci wpadną na trop Mitręgi, ale gangster ponownie wymknie się obławie. Tragiczne wydarzenia podczas policyjnej akcji rozpoczną wyścig z czasem. Dla Kowalskiego schwytanie przestępcy stanie się osobistą misją, która może zagrozić jego karierze.

Odcinek 62 – czwartek, „Wszystko… będzie… dobrze”

Zastrzelona menadżerka klubu nocnego okaże się agentką działającą pod przykrywką. Marta i Piter trafią na trop handlarzy bronią i śledztwa, które kobieta przypłaciła życiem. Tymczasem Model i Wiktoria będą z nadzieją przygotowywać się do przełomowej terapii w Szwajcarii.

Odcinek 63 – piątek, „Idę po ciebie”

Prokurator Justyna Furman (Agnieszka Wagner) zostanie porwana tuż po wyjściu z sądu. Porywacze postawią Rychlikowi (Zbigniew Stryj) dramatyczne ultimatum. Gutek i Kowalski rozpoczną wyścig z czasem, a odnalezienie kryjówki sprawców może doprowadzić do finału, który na zawsze odmieni losy całego zespołu.