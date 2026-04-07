Gliniarze, odcinek 1183: Detektywi z zaskoczeniem odkrywają, że morderca był tuż obok nich od samego początku

Poprzedni odcinek serialu "Gliniarze" ponownie rzucił nas w wir skomplikowanego śledztwa, które wymagało od detektywów pełnego zaangażowania. Podkomisarz Olgierd Mazur i aspirant sztabowa Natalia Nowak zajęli się sprawą tajemniczej śmierci hydraulika, którego ciało znaleziono w wynajmowanym mieszkaniu. Sytuację komplikował fakt, że ostatni najemca lokalu zniknął bez śladu, co od razu nasunęło podejrzenie morderstwa. Fachowiec został wezwany dzień wcześniej do zwykłej naprawy kranu, dlatego śledczy musieli ustalić, czy było to jedynie pretekstem do zaplanowanej zbrodni. Kluczem do rozwiązania zagadki okazało się odkrycie motywu, co po raz kolejny pokazało, jak niebezpieczna potrafi być praca policjantów. Zobaczmy, z jakim wyzwaniem zmierzą się tym razem.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Gliniarze" odc. 1183 - streszczenie

Przed nami kolejna mrożąca krew w żyłach sprawa, która rozpocznie się od znalezienia zwłok trenera młodzieżowej drużyny piłkarskiej. Wstępne oględziny wskazują na brutalne pobicie, którego motywem mogła być kradzież. Dochodzenie prowadzone przez Adama Bogusza i Krzysztofa Chrobocińskiego szybko ujawnia, że denat nie cieszył się dobrą reputacją w swoim otoczeniu. Mężczyzna od dłuższego czasu nadużywał alkoholu i często wdawał się w konflikty, co tworzy szeroki krąg podejrzanych. Sprawa przybiera jednak nieoczekiwany obrót, gdy detektywi ze zdumieniem odkrywają, że sprawca zbrodni od samego początku znajdował się tuż pod ich nosem.

"Gliniarze" odc. 1183 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z pewnością z niecierpliwością czekają, by zobaczyć, jak detektywi poradzą sobie z tym zaskakującym zwrotem akcji. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a rozwiązanie zagadki śmierci trenera może okazać się prawdziwym szokiem. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić kolejnej dawki kryminalnych wrażeń, mamy już oficjalne informacje o emisji. Premierowy odcinek 1183 serialu "Gliniarze" zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat przyciąga widzów dynamiczną akcją i wciągającymi śledztwami osadzonymi w realiach Warszawy. Każdy odcinek przedstawia odrębne historie, w których zespoły policyjnych detektywów muszą wykazać się sprytem, by rozwikłać najtrudniejsze sprawy kryminalne. Produkcja w doskonały sposób ukazuje codzienną walkę z przestępczością, gdzie stawką jest ludzkie życie. Za sukcesem serialu stoją nie tylko trzymające w napięciu scenariusze, ale również świetnie dobrana obsada. W serialu występują m.in.: