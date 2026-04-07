Gliniarze, odcinek 1182: Olgierd Mazur wraz z Natalią Nowak mierzą się z zagadkową sprawą śmierci hydraulika

Fani serialu "Gliniarze" z pewnością z zapartym tchem śledzili ostatnie wydarzenia, które dostarczyły solidnej dawki emocji. W poprzednim odcinku Kuba i Olga wzięli na celownik podejrzanego o handel ludźmi, a do rozwiązania sprawy zaangażowano Roksanę. Podjęła się ona niezwykle ryzykownej prowokacji, wcielając się w dziewczynę zainteresowaną sponsoringiem. Choć udało jej się zdobyć obciążające mężczyznę informacje, została przyłapana, co zmusiło ją do wysłania sygnału alarmowego. W finale odcinka rozpoczął się dramatyczny wyścig z czasem, aby uratować policjantkę z opresji. Z jakimi nowymi wyzwaniami zmierzą się detektywi w kolejnym śledztwie?

"Gliniarze" odc. 1182 - streszczenie

W najnowszym odcinku podkomisarz Olgierd Mazur wraz z aspirant sztabową Natalią Nowak zmierzą się z zagadkową sprawą śmierci hydraulika. Ciało mężczyzny zostaje odnalezione w wynajmowanym mieszkaniu, co od razu budzi podejrzenia. Sytuację komplikuje fakt, że ostatni najemca lokalu zniknął bez śladu, utrudniając śledczym zebranie kluczowych informacji. Z ustaleń wynika, że denat został wezwany do mieszkania dzień wcześniej w celu naprawy kranu. Detektywi muszą teraz ustalić, czy było to przypadkowe zdarzenie, czy też starannie zaplanowana zbrodnia, a kluczem do rozwiązania sprawy będzie odkrycie motywu sprawcy.

"Gliniarze" odc. 1182 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen napięcia odcinek popularnego serialu kryminalnego. Już wkrótce widzowie będą mogli ponownie śledzić losy swoich ulubionych bohaterów i zobaczyć, jak radzą sobie z nową, skomplikowaną sprawą. Z pewnością nie zabraknie dynamicznej akcji oraz zaskakujących zwrotów fabularnych. Premierowy odcinek serialu "Gliniarze" o numerze 1182 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:00 na kanale Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat przyciąga widzów dynamiczną akcją i wciągającymi śledztwami, rozgrywającymi się na ulicach Warszawy. Produkcja rzuca nas w sam środek codziennej walki z przestępczością, gdzie policyjne zespoły detektywistyczne muszą wykazać się niezwykłym sprytem i inteligencją. Każdy epizod to nowe, skomplikowane zagadki kryminalne, które odsłaniają mroczne oblicze stolicy. Za sukcesem serialu stoi również znakomita obsada, która wciela się w role najtwardszych policjantów. W serialu występują: