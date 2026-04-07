Gliniarze, odcinek 1182: Olgierd Mazur wraz z Natalią Nowak mierzą się z zagadkową sprawą śmierci hydraulika

Redakcja se.pl
2026-04-07 11:56

Przed nami 1182. odcinek serialu 'Gliniarze', w którym duet Mazura i Nowak zmierzy się z wyjątkowo zagadkową sprawą. Wezwanie do prostej awarii hydraulicznej kończy się odnalezieniem ciała fachowca, a po najemcy mieszkania nie ma nawet śladu. Czy detektywi mają do czynienia z przypadkową ofiarą, czy może śmierć hydraulika była częścią większego, mrocznego planu?

i

Autor: AKPA Mężczyzna w brązowej kurtce, prawdopodobnie Arkadiusz Krygier jako Olgierd Mazur, celuje z pistoletu, w tle widoczny fragment napisu "POLICJA". Zdjęcie związane jest z odcinkiem 1182 serialu "Gliniarze", o którym przeczytasz więcej na Super Seriale.

Fani serialu "Gliniarze" z pewnością z zapartym tchem śledzili ostatnie wydarzenia, które dostarczyły solidnej dawki emocji. W poprzednim odcinku Kuba i Olga wzięli na celownik podejrzanego o handel ludźmi, a do rozwiązania sprawy zaangażowano Roksanę. Podjęła się ona niezwykle ryzykownej prowokacji, wcielając się w dziewczynę zainteresowaną sponsoringiem. Choć udało jej się zdobyć obciążające mężczyznę informacje, została przyłapana, co zmusiło ją do wysłania sygnału alarmowego. W finale odcinka rozpoczął się dramatyczny wyścig z czasem, aby uratować policjantkę z opresji. Z jakimi nowymi wyzwaniami zmierzą się detektywi w kolejnym śledztwie?

"Gliniarze" odc. 1182 - streszczenie

W najnowszym odcinku podkomisarz Olgierd Mazur wraz z aspirant sztabową Natalią Nowak zmierzą się z zagadkową sprawą śmierci hydraulika. Ciało mężczyzny zostaje odnalezione w wynajmowanym mieszkaniu, co od razu budzi podejrzenia. Sytuację komplikuje fakt, że ostatni najemca lokalu zniknął bez śladu, utrudniając śledczym zebranie kluczowych informacji. Z ustaleń wynika, że denat został wezwany do mieszkania dzień wcześniej w celu naprawy kranu. Detektywi muszą teraz ustalić, czy było to przypadkowe zdarzenie, czy też starannie zaplanowana zbrodnia, a kluczem do rozwiązania sprawy będzie odkrycie motywu sprawcy.

"Gliniarze" odc. 1182 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen napięcia odcinek popularnego serialu kryminalnego. Już wkrótce widzowie będą mogli ponownie śledzić losy swoich ulubionych bohaterów i zobaczyć, jak radzą sobie z nową, skomplikowaną sprawą. Z pewnością nie zabraknie dynamicznej akcji oraz zaskakujących zwrotów fabularnych. Premierowy odcinek serialu "Gliniarze" o numerze 1182 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:00 na kanale Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat przyciąga widzów dynamiczną akcją i wciągającymi śledztwami, rozgrywającymi się na ulicach Warszawy. Produkcja rzuca nas w sam środek codziennej walki z przestępczością, gdzie policyjne zespoły detektywistyczne muszą wykazać się niezwykłym sprytem i inteligencją. Każdy epizod to nowe, skomplikowane zagadki kryminalne, które odsłaniają mroczne oblicze stolicy. Za sukcesem serialu stoi również znakomita obsada, która wciela się w role najtwardszych policjantów. W serialu występują:

  • Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
  • Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
  • Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
  • Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
  • Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
  • Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
  • Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
  • Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
  • Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
  • Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
  • Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
  • Przemysław Saleta (jako Artur Król)
  • Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)

