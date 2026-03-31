Gliniarze, odcinek 1178: Śledczy odkrywają, że zamordowany taksówkarz miał wielu wrogów, a na jaw wychodzą podejrzenia o molestowanie i groźby

Ostatni odcinek serialu "Gliniarze" z pewnością trzymał wszystkich w ogromnym napięciu, rzucając detektywów w sam środek dramatycznej walki z czasem. Wszystko zaczęło się od porwania noworodka ze szpitala, zmagającego się z zagrażającą życiu infekcją, co postawiło Adama Bogusza i Krzysztofa Chrobocińskiego przed zadaniem ocalenia dziecka w zaledwie dwanaście godzin. Początkowo podejrzenia padły na zadłużonego narkomana, ale śledztwo szybko ujawniło znacznie mroczniejszy motyw. Okazało się, że uprowadzenie było starannie zaplanowaną akcją, której celem mogła być zemsta na biologicznym ojcu dziecka. Po tak zawiłej intrydze, poprzeczka na kolejny tydzień została zawieszona naprawdę wysoko. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym epizodzie?

"Gliniarze" odc. 1178 - streszczenie

W najnowszym odcinku detektywi Kuba i Olga zmierzą się ze sprawą morderstwa taksówkarza, którego ciało zostaje odnalezione w jego własnym samochodzie. Śledztwo szybko ujawnia, że zmarły mężczyzna nie był bez winy i miał wiele mrocznych sekretów. Funkcjonariusze odkrywają, że ofiara miała konflikt z bratem, była podejrzewana o molestowanie nietrzeźwych pasażerek, a także otrzymywała pogróżki od prostytutki. Każdy z tych tropów może prowadzić do sprawcy, co znacząco komplikuje dochodzenie. Zadaniem detektywów będzie dokładne zweryfikowanie wszystkich poszlak i ustalenie, kto miał najsilniejszy motyw, by dokonać tej zbrodni.

"Gliniarze" odc. 1178 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego odcinka pełnego zwrotów akcji i skomplikowanych zagadek kryminalnych. Nowe śledztwo Olgi i Kuby zapowiada się niezwykle intrygująco, a widzowie będą mieli okazję śledzić ich poczynania już wkrótce. Już niedługo dowiemy się, jak detektywi poradzą sobie z tą trudną sprawą. Premierowa emisja 1178. odcinka "Gliniarzy" odbędzie się we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze widzów, serwując im solidną dawkę policyjnej akcji i kryminalnych intryg. Każdy odcinek zabiera nas w sam środek dynamicznych śledztw prowadzonych na ulicach Warszawy, gdzie nieustraszone zespoły detektywów stawiają czoła najgroźniejszym przestępcom. To opowieść o codziennej, niebezpiecznej pracy policjantów, w której stawką jest ludzkie życie, a spryt i dedukcja są kluczem do rozwiązania zagadek. Za sukcesem produkcji stoją nie tylko trzymające w napięciu scenariusze, ale również charyzmatyczni bohaterowie, w których wcielają się utalentowani aktorzy. W serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)

34