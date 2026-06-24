Nowa Kasia w Barwach szczęścia! Tak zmieni się następnym sezonie - ZDJĘCIA

Niezwykła metamorfoza Kasi w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Kasia przejdzie niezwykłą przemianę. Sadowska tak rozkwitnie u boku Mariusza (Rafał Cieszyński), że aż trudno będzie ją rozpoznać. Ukochana Karpiuka wypięknieje, a uśmiech nie przestanie schodzić jej z twarzy! Ale nie tylko to zmieni się na twarzy matki Ksawerego (Bartosz Gruchot)!

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Sadowska wróci z zupełnie inną fryzurą niż dotychczas! Na oficjalnych profilach serialu na Instagramie i Facebooku, gdzie nagrywano specjalną sesję, widać już Kasię w zupełnie innym wydaniu. Co zatem zmieni się na jej głowie?

Tak się zmieni Sadowska w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Kasia pojawi się już w dłuższych włosach nie do tej pory. Ale to nie jedyna zmiana, bo Sadowska postawi także na ich lekkie podkręcenie, jak i na refleksy, które kompletnie odmienią już nie tylko jej fryzurę, ale i twarz!

Co w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej będzie odpowiadać za jej tak spektakularną metamorfozę? Czy to będzie w końcu koniec dramatów u niej i Mariusza i dla ich bohaterów wreszcie zaświeci słońce, które tak olśni Sadowską?

Kasia w ciąży w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Bardzo możliwe, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach narzeczeni wreszcie zaznają tytułowego szczęścia, bo przecież, ile mogą cierpieć. Szczególnie, że ich wspólna sesja i ułożenie rąk Mariusza na brzuszku Kasi mogą świadczyć o tym, że Sadowska mogłaby zajść w ciążę, ich rodzina by się powiększyła, a para doczekałaby się pierwszego wspólnego dziecka.

I stąd pojawiła się tak niezwykła metamorfoza Kasi w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej, która po prostu by rozkwitła. Ale czy te podejrzenia okażą się słuszne? A może za jej przemianą będzie stać zupełnie co innego? Tego dowiemy się już w nowych odcinkach!

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