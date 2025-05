Barwy szczęścia

Koniec Barw szczęścia. Natalia nie spojrzy Cezaremu w oczy. To kłamstwo wykończy ją w ostatnim 3202 odcinku - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" skończą się w taki momencie, że Natalia Zwoleńska (Maria Dejmek) będzie musiała okłamać swojego męża Cezarego (Marcel Opaliński)! Jak dojdzie do tego, że ich małżeństwo stanie przed ciężką próbą? W ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" to Józefina Rawiczowa (Elżbieta Jarosik) narazi Natalię na problemy, prosząc synową, żeby zajęła się jej sprawą po kradzieży, jakiej dopuścił się oszust Andrzej Zastoja-Modelski (Leon Charewicz). Żona Cezarego nie odmówi, ale to kłamstwo ją wykończy. Nie zdoła mu spojrzeć w oczy. Zobacz ZDJĘCIA z tych scen i ZWIASTUN finału sezonu "Barw szczęścia".