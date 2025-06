Barwy szczęścia. Związek Karoliny i Bruna nie rozpadnie się! Te wspólne sceny rozwiały wątpliwości

Związek Karoliny i Bruna pod znakiem zapytania

W końcówce minionego sezonu "Barw szczęścia" wydarzyło się kilka sytuacji, które poddają w wątpliwość dalsze szczęście Karoliny i Stańskiego. Bruno mocno zbliżył się do kuratorki oddelegowanej po to, by sprawdzić więź biznesmena z synkiem. To niezbędne przy sprawie rozwodowej z Bożeną. A to, że małżeństwo rozpadło się na dobre, wiadomo już od dawna. Teraz pozostaje pogodzenie opieki nad małym Tadziem (Józio Trojanowski).

Bruno zaczął oszukiwać Karolinę

Właśnie w tej kwestii pomaga kuratorka Redlińska. Początkowo Jagoda tworzyła chłodny dystans, ale z biegiem czasu coś połączyło ją z Brunem. Oczywiście póki co nie ma mowy o zdradzie fizycznej, ale widać wyraźną chemię między ojcem Tadzia a kuratorką. Szczególnie pod koniec zeszłego sezonu "Barw szczęścia" wydawało się, że Jagoda jest pod sporym wrażeniem Stańskiego. Zaczęli smsować za plecami Karoliny!

Była recepcjonistka wyczuła, że coś jest nie tak. Nie wybuchła jednak wielka afera. Dopiero kolejne odcinki "Barw szczęścia" po wakacjach ukażą, czy Karolina słusznie odpuściła temat.

Kuratorka Jagoda jednak nie stanie na drodze szczęścia Karoliny i Bruna?

Aktorzy z "Barw szczęścia" już pracują nad nowym sezonem. Kolejnych odsłon wątków ulubionych bohaterów można spodziewać się od początku września. Tymczasem Marta Dąbrowska i Lesław Żurek czasem uchylają rąbka tajemnicy i wrzucają zdjęcia lub wideo zza kulis serialu.

I właśnie to daje wrażenie, że jednak nie dojdzie do rozpadu związku Karoliny i Bruna. Skoro aktorzy nadal nagrywają wspólne sceny, może ich relacja w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" nie ulegnie zniszczeniu? Na szczegóły dotyczące tego wątku trzeba jeszcze zaczekać.