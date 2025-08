Barwy szczęścia. Zemsta Cezarego. Wyjedzie w pogoń za oszustem Andrzejem do Dubaju?!

Cezary weźmie na siebie winę za oszustwo Andrzeja

Jak podaje portal światseqiali.interia.pl, Cezary weźmie na siebie winę za działania Andrzeja. Co prawda, nikt nie dał rady przewidzieć, że mężczyzna to zwykły naciągacz, tylko udawał bogatego i wpływowego. Kiedy jednak Cezary spostrzeże dramatyczny stan emocjonalny mamy, przyjdzie mu do głowy, że sam powinien zadziałać wcześniej. Teoretycznie mógł prześwietlić ukochanego Józefiny i wtedy prawdopodobnie wyszło by na jaw, że to nie żaden arystokrata i dobry człowiek, a oszust i kłamca!

Cezary zwierzy się Natalii w kolejnych odcinkach „Barw szczęścia”, że żałuje, że nie zrobił czegoś więcej. Rawicz nie nadal nie wie, że długi mamy są ogromne. Całą prawdę zna prawniczka, którą z Józefiną łączy tajemnica zawodowa.

- (…) Trzeba było go jakoś prześwietlić, a nie wierzyć w te jego historyjki - cytuje wspomniany portal słowa zdenerwowanego Rawicza. Zwoleńska przypomni mężowi, że przecież to zawodowy cwaniak i dość trudno było przewidzieć, że potrafiłby zrobić coś takiego!

- Dokładnie wie, jak wywrzeć dobre wrażenie. Tylko on odpowiada za to, co się stało - uzna prawniczka.

Cezary w amoku w nowym sezonie ‚Barw szczęścia”. Poleci szukać oszusta Andrzeja do Dubaju?

Cezary tak się wścieknie, że zacznie sam działać w kierunku, by odnaleźć oszusta. Tutaj bardzo przydatny okaże się Kodur (Oskar Stoczyński), który już jakiś czas temu przyjmował zeznania Józefiny. Komisarz spróbuje wyśledzić Andrzeja, ale to oczywiście nie będzie proste. Mężczyzna raczej na pewno uciekł za granicę, by nie dopadła go polska policja. Będą krążyć plotki, że kłamca ukrywa się w Dubaju!

Cezary ruszy za Andrzejem do Dubaju?

Jak zdradza wspomniany portal, istnieje spora szansa, że Cezary ruszy do Dubaju, by tam odnaleźć Andrzeja. Będzie chciał zemsty za wszystko, co spotkało Józefinę… nic dziwnego, skoro oszust zrobił z niej głupią i naiwną. Czy mąż Natalii da radę wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę? To się jeszcze okaże.