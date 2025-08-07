Barwy szczęścia. Wielka porażka Agaty i Ignacego. Wtopa za wtopą w końcu wykończy ten związek?

Agata i Ignacy to pechowa para z „Barw szczęścia”?

Nie da się ukryć, że odkąd Agata rozstała się z Patrykiem (Konrad Skolimowski), szuka siebie, bo musiała ułożyć swój świat na nowo. Wieloletni związek z Jezierskim, planowany ślub, do którego nigdy nie doszło, to musiało ją wiele kosztować. Na szczęście od dłuższego czasu tworzy szczęśliwą parę z Ignacym. Dobry, ambitny partner dziewczyny zyskał sympatię jej bliskich. Problem polega jednak na tym, że oboje stali się pechowi, a ich pomysły często nie są trafione. Już wiadomo, że na Agatę i Ignacego czekają nowe wyzwania. Ambitnie podejmą do sprawy, ale co z tego wyniknie?

Agata z Ignacym na ratunek Omarowi

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, nowe odcinki „Barw szczęścia” ukażą dramat Haliny (Marta Zięba) oraz Omara (Kiril Denev). Kobieta zwierzy się Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz) z wypadku męża. Omar przejdzie operację, ale szpital wystawi mu wielki rachunek do zapłacenia. Niby miał mieć ubezpieczenie od pracodawcy, ale niestety wyjdzie na jaw, że nieuczciwy mężczyzna miga się od obowiązków i prawdopodobnie oszuka Omara…

W sprawę zaangażuje się Natalia (Maria Dejmek), a Joasia z Hubertem (Marek Molak) również wysilą się na pomoc i główkowanie, jak można wesprzeć i pomóc. Na podobnej ścieżce znajdą się Agata z Ignacym.

Zbiórka Pyrki i jej ukochanego to niewypał

Jak zdradza portal światseqiali.interia.pl, Pyrka z ukochanym zorganizują zbiórkę pieniędzy w Internecie. Omar początkowo nie będzie zachwycony pomysłem, ale Agata dopnie swego. Niestety szybko wyjdzie na jaw, że nikt nie wpłaca pieniędzy, by pomóc!

- Stan wpłat... zero. Beznadziejnie - cytuje portal światseriali.interia.pl słowa podłamanej Pyrki.

- Może chodzi o to, że ktoś musi zacząć? Dla zachęty - I faktycznie, na koncie pojawi się pierwsza wpłata w wysokości 200 zł. To jednak nie anonimowy darczyńca, a Asia.

Idę o zakład, że zaraz będzie kolejna - uzna Sokalska. Początkowe starania Agaty i Ignacego, chociaż chwalebne i serdeczne, nie przyniosą wielkich efektów.