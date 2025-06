Barwy szczęścia. Szczera rozmowa Kasi z Agnieszką przed ślubem z Mariuszem. Tego nie pochwali

Przyjęte oświadczyny Kasi źle wpłyną na Łukasza

W kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Kasia nadal odczuje wahania względem relacji z Mariuszem. Początkowo nie przyjęła oświadczyn Karpiuka, co go zabolało. Zdradzamy, że już we wrześniu Górka zmierzy się z poważnymi sercowymi rozterkami, a doradzi jej Borys (Jakub Wieczorek). Ostatecznie do rozstania Kasi i rolnika nie dojdzie. Wręcz przeciwnie, szykuje się ślub!

To niestety nie każdego ucieszy. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Łukasz usłyszy o życiowej decyzji byłej żony od synka Ksawcia (Bartosz Gruchot). Chłopiec przekaże wieści, a dziennikarz posmutnieje. Postara się ukryć kiepskie emocje przed Ksawerym, ale jego mina powie wszystko.

Agnieszka zauważy zmianę w zachowaniu partnera po przyjętych oświadczynach Kasi

Kiedy Agnieszka zajrzy do ukochanego od razu zauważy, że coś jest mocno nie tak. Sadowski nie będzie miał humoru na rozmowy. To da kobiecie do myślenia, ale wszystko wyjdzie na jaw w rozmowie z Kasią. Agnieszka zauważy pierścionek na dłoni Górki i szybko połączy fakty.

Poważna rozmowa Kasi z Agnieszką w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Jak podaje wspomniany portal, Agnieszka rozmówi się z Kasią po decyzji o ślubie. Chociaż trudno mieć pretensje do Górki, że Łukasz tak źle zareaguje na jej ślub, Agnieszka z pewnością poczuje się niekomfortowo. Wprost uzna, że jej partner czuje coś do Kasi!

- (...) To dlatego Łukasz wczoraj był taki dziwny, jakby nieobecny... Wygląda na to, że stara miłość nie rdzewieje - wyzna Agnieszka, widząc na palcu Kasi pierścionek.

- To nie jest takie proste zamknąć tak ileś lat wspólnego życia - wyjaśni Górka. - Myślę, że on po prostu poczuł się urażony, że tak szybko chcę wyjść za innego - doda.

- Czyli wciąż coś do ciebie czuje. Inaczej by go to nie dotknęło - Agnieszka powie wprost, co na ten temat sądzi. To może spowodować zmiany w jej związku z dziennikarzem.

