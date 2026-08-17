Barwy szczęścia. Podstępny Wilk złoży Natalii propozycję nie do odrzucenia! Będzie chciał ją odzyskać?

Czy Natalia przyjmie ofertę Wilka w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Romans Natalii i Wilka należy do przeszłości, ale następny sezon "Barw szczęścia" będzie dowodem na to, że nieuczciwy deweloper, który prowadzi nieczystą grę, żeby przejąć dom Pyrków na Zacisznej, w kwestii relacji ze Zwoleńską nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Mimo że Natalia przekonała się dość dobrze, jakim naprawdę człowiekiem jest Maciej, że nie można mu ufać i odetchnęła z ulgą, kiedy badania DNA jednoznacznie wykluczyły, że jest ojcem Lei, to były kochanek nie da jej o sobie zapomnieć.

Jak dojdzie do tego, że Wilk w odcinkach "Barw szczęścia" we wrześniu zainteresuje się Natalią i najpewniej znów sprowadzi na nią kłopoty? Mieszkańcy Zacisznej prześcigali się w domysłach, jak budowa nowego osiedla Wilka wpłynie na spokojną dotąd okolicę. Szczególnie, że w pobliżu ma powstać także droga dwupasmowa, która zgodnie z planami ma przebiegać przez działki m.in.Pyrków i ich sąsiadów.

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W tym czasie w nowym sezonie "Barw szczęścia" Natalia sprzeda dom, w którym mieszkała z Cezarym Rawiczem (Marcel Opaliński) po ślubie i zacznie szukać innego mieszkania, w którym ona i Lena mogłyby zacząć wszystko od nowa. Nie będzie chciała bowiem dłużej mieszkać w domu swojej matki Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska).

Wtedy na drodze Zwoleńskiej znów stanie Wilk, który złoży jej korzystną ofertę kupna mieszkania na "Zielonym Osiedlu" przy Zacisznej, czyli swojej najnowszej inwestycji. W pierwszym odruchu Natalia odrzuci ofertę Wilka, doskonale wiedząc, że Maciej to biznesmen pozbawiony skrupułów, że dąży do tego, żeby zamienić Zaciszną w plac budowy drogi ekspresowej.

Ale propozycja Wilka wyda się Natalii bardzo kusząca. Zważywszy na to, że prawniczka będzie musiała liczyć się z tym, że po sprzedaży domu Cezarego, podziale z mężem, z którym chce się rozwieść, nie wystarczy jej pieniędzy na zakup drogiego mieszkania.

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Podstęp Wilka przeciwko Natalii w odcinkach "Barw szczęścia" jesienią?

Jaki cel będzie miał Wilk w odcinkach " Barw szczęścia" po wakacjach, żeby sprzedać Natalii mieszkanie na osiedlu po bardzo korzystnej cenie? Będzie chciał odzyskać byłą kochankę czy mieć ją po swojej stronie w wojnie z mieszkańcami ulicy Zacisznej i walce o dom Pyrków? To się wyjaśni dopiero za jakiś czas, bo podstępny Wilk uknuł intrygę, której skutków zapewne nikt się nie spodziewa.

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