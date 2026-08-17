Barwy szczęścia. Kępski nawet przed matką ukryje problemy z Oliwką. Zaskakujący ruch Wandy! 

Czy Oliwka i Tomasz Kępski będą znów razem w następnym sezonie "Barw szczęścia"?

Porzucony Tomek w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach będzie robił dobrą minę do złej gry, wierząc w to, że Oliwka do niego wróci. Niestety wiele będzie wskazywało na to, że ich związek skończy się bezpowrotnie, że dopóki Grażyna będzie blisko Kępskiego, nie ma mowy o tym, by Oliwka zapanowała nad zazdrością o pierwszą wielką miłość swojego faceta.

Na początku nowego sezonu "Barw szczęścia" Tomek będzie się jeszcze łudził, że odzyska Oliwkę, że dziewczyna do niego wróci i odbuduje zaufanie, jakie stracił, kiedy Grażyna coraz bardziej zaczęła ingerować w ich wspólne życie. Po odejściu od Kępskiego do Oliwki dotrze, że nie ułożą sobie już razem życia. Jednak pewnego dnia Tomek zjawi się w biurze jej firmy "O'live" i poprosi ją, by dała mu jeszcze jedną szansę. Uprzedzi jednak, że nie zapomni o przeszłości, by ją zadowolić. Poza tym Oliwka usłyszy od ukochanego, że Grażyna była i zawsze będzie dla niego ważna... Nic dziwnego, że Oliwka nie zmieni zdania w kwestii rozstania.Zobacz też: Barwy szczęścia. Ewa w ciąży! Taka będzie reakcja Grzelaków na sensacyjną nowinę, że urodzi dziecko Romea!

Nieoczekiwany ruch Wandy wobec Oliwki w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach

Jakby tego było mało w jednym z odcinków "Barw szczęścia" na początku września Tomek uzna, że póki co ukryje przed matką rozstanie z Oliwką, nie powie jej o problemach z dziewczyną. Niespodziewanie Wanda zaproponuje mu, by przyszedł do niej z narzeczoną na obiad, bo będzie chciała zaprzyjaźnić się z Oliwką. Chociaż do tej pory sceptycznie podchodziła do związku jednego syna, nie widziała w jego wybrance przyszłej synowej.

Kłamstwo Tomka w sprawie rozstania z Oliwką w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Nie dość, że Tomek w kolejnym sezonie "Barw szczęścia" okłamie Wandę w sprawie Oliwki, to jeszcze postara się odegrać przed matką rolę szczęśliwego faceta. Kępska jednak domyśli się, że jej syn nie mówi jej całej prawdy i zwyczajnie coś kręci na temat swojej ukochanej.

- Przyszlibyście z Oliwką na kolację? - zaproponuje Tomek, a on od razu zacznie szukać wymówki, żeby wykręcić się od spotkania z matką.

- Oliwka ciągle albo jest w rozjazdach, albo pracuje do późna... - okłamie ją Kępski, lecz Wanda nie odpuści. - Na pewno znajdziemy jakiś termin - stwierdzi.

Barwy szczęścia. Oto, co czeka Oliwkę w nowym sezonie. Znów będzie w związku