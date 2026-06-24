Elżbieta Romanowska zachwyciła na nowej sesji "Barw szczęścia"

Gwiazdy "Barw szczęścia" intensywnie pracują nad nowym sezonem serialu, a do sieci trafiają kolejne kulisy specjalnej sesji zdjęciowej. Tym razem uwagę przykuła Elżbieta Romanowska, która na potrzeby zdjęć zaprezentowała się w wyjątkowo kobiecej i świeżej odsłonie.

Aktorka najpierw pozowała w plenerze wraz z serialowym Borysem Grzelakiem (Jakub Wieczorek). Zdjęcia powstawały wśród drzew i zieleni, a całość utrzymana była w lekkim, letnim klimacie. Na fotografiach Aldona i Borys wyglądali na szczęśliwych i zakochanych, co od razu wzbudziło zainteresowanie widzów czekających na nowe odcinki. Później Romanowska przeniosła się do studia, gdzie powstały kolejne ujęcia. To właśnie tam fani mogli dostrzec jej odmieniony wygląd.

Takiej Aldony widzowie dawno nie widzieli

Elżbieta Romanowska zaprezentowała się w delikatnym makijażu i z efektownie pofalowanymi włosami. Taka stylizacja dodała jej dziewczęcości, lekkości i wyjątkowego uroku. Aktorka wyglądała świeżo, promiennie i na wypoczętą, a jej szeroki uśmiech tylko podkreślał ten efekt. To spora odmiana od serialowej Aldony, którą widzowie znają przede wszystkim jako kobietę stale zajętą codziennymi obowiązkami. Bohaterka zwykle ma mnóstwo spraw na głowie, zmaga się z kolejnymi problemami rodzinnymi i zawodowymi, przez co rzadko można oglądać ją w tak beztroskiej odsłonie.

Czy Aldonę czekają zmiany w nowym sezonie?

Na razie nie wiadomo, czy sesja zdjęciowa ma bezpośredni związek z fabułą nowych odcinków. Nie można jednak wykluczyć, że twórcy szykują dla Aldony ważne wydarzenia, które sprawią, że bohaterka odzyska spokój i więcej powodów do uśmiechu. Odmieniona Aldona już teraz przyciąga uwagę widzów. Jeśli taki wizerunek bohaterki zobaczymy także w nowych odcinkach "Barw szczęścia", fani z pewnością będą zachwyceni. Na odpowiedź trzeba jednak poczekać do jesiennej premiery kolejnego sezonu serialu.