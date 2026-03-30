Barwy szczęścia, odcinki 3352-3356: Ewa łamie zasady i zaprasza do domu Romea pod nieobecność babci

W poprzednich odcinkach "Barw szczęścia" (3347-3351) Oliwka zatrzymała się u Madzi, przekonana o niegasnącym uczuciu Tomka do Grażyny. Justin uświadomił Kępskiemu brak szczerości wobec ukochanej i samego siebie, a kontuzjowany Witek trafił pod opiekę Hermana, gdzie spotkał Justynę Zytko. Malwina zmagała się z kryzysem po wizycie w salonie piękności, a Daniel w tajemnicy zabrał Emila na strzelnicę. Hubert wyznał Lucynie, że jej obecność przywołuje najlepsze wspomnienia z dzieciństwa. Kosztowny zabieg Malwiny szokował Hermana, Jerzy doradził jej walkę o odszkodowanie, a Justin i Ola wprowadzili się do loftu, gdzie ryzykowny podarunek wywołał kryzys. Oliwka dała Kępskiemu kolejną szansę, Patryk domagał się od Grażyny deklaracji, co zakończyło ich związek. Pogarszający się stan Krystyny skłonił Jaworskiego do terapeutycznego wieczoru brydżowego zbliżającego go do Wandy. Powrót Oliwki do Tomasza nie złagodził napięć, a Szczepan zabrał Gabi na strzelnicę, gdzie przypadkowo spotkała Emila i Daniela. Rozstanie Grażyny i Patryka zainteresowało Tomasza, Gabi rozmawiała z Asią o zachowaniu Emila, a Rawiczowa błagała Natalię o wizytę u syna. Małgorzata uświadomiła Leię tęsknotę za ojcem, a Zwoleńska przejęła sprawę Soni. Jerzy spotkał Wandę w bistro, Krystyna podejrzewała jej znudzenie wdowieństwem, a na sali sądowej ważyły się losy Soni dzięki zeznaniom Dominiki i nagraniu Natalii. Hubert wszedł w konflikt z Danielem, po czym przeprowadził z nim szczera rozmowę.

Barwy szczęścia. Tomek zacznie wypytywać Patryka o Grażynę. Stara miłość nie rdzewieje!

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3352

Poszukiwania mieszkania wywołują konflikt między Agatą a Ignacym, gdyż Pyrka odrzuca kolejne oferty. Natalia wspiera Dominikę obietnicą apelacji w sprawie Soni. Z kolei u Zwoleńskiej dochodzi do spięcia - Rawiczowa naraża się synowej, pokazując chorej Lei nagranie z Cezarym. Tymczasem Jerzy spotyka na brydżu odmienioną Wandę, której nagłym powrotem do aktywnego życia jest głęboko zaskoczony jej syn, Tomasz.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3353

W hotelu Stańskiego przygotowania do urodzin córki milionera prowadzą do sporu z Justinem, w wyniku którego Bruno zataja przed inwestorami część zysków z wydarzenia. Tymczasem Wanda ostatecznie kończy okres żałoby, a Wiracka decyduje się na szczerą rozmowę z unikającym jej Tomaszem. Równolegle Ignacy uświadamia sobie, że Agata zwleka z wyprowadzką ze względu na rodzinną atmosferę tworzoną przez Lucynę - domowy spokój przerywa jednak niespodziewane wezwanie Zwierzchowskiej na policję w związku z dawną napaścią na Wilka.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3354

Relacje Oliwki i Kępskiego ulegają pogorszeniu na skutek jego zatajonego spotkania z Grażyną. Zbrowska nie znajduje oparcia w Madzi, która decyduje się zachować bezstronność. Tymczasem w hotelu Justin bezskutecznie kwestionuje zarządzenia Stańskiego, a Karolina usiłuje zapewnić sobie lojalność Kajtka - wręczając mu potajemną premię finansową. Z powodu niefortunnego wypadku Krystyny i odwołania partii brydża, Jerzy spędza wieczór sam na sam z Wandą. Równolegle Aldona i Borys podejmują decyzję o wizycie u Aleksa w Anglii, natomiast Ewa wykorzystuje nieobecność babci, by zaprosić do siebie Romeo.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3355

Wiadomość o spotkaniu Jerzego z Wandą budzi zazdrość Małgorzaty, co nieuchronnie prowadzi do bezpośredniej konfrontacji obu kobiet. Równolegle Borys odbywa z Romeo poważną rozmowę o odpowiedzialności - mężczyzna jest bowiem w pełni świadomy intymnych planów chłopaka. Z kolei sama Ewa prosi Elżbietę o dyskretne wsparcie podczas wizyty u ginekologa przed nadchodzącym weekendem z ukochanym. Tymczasem wyidealizowany obraz Oli w oczach Justina ulega zniszczeniu, a Tomasz konfrontuje się z Madzią, obwiniając ją o ujawnienie Oliwce jego fascynacji Grażyną.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3356

Basia podejmuje ostateczną decyzję o wycofaniu się z aktywności zawodowej i przejściu na emeryturę. Fakt, że w nowym etapie życia towarzyszy jej Tolek, który dodatkowo wprowadza się do przyjaciółki, spotyka się z wyraźną dezaprobatą Czesława. Równolegle Natalia - realizując prośbę Rawiczowej - udaje się do aresztu na spotkanie z Cezarym. Konsekwencją tej wizyty jest konieczność odbycia z Leą niezwykle trudnej rozmowy o niepewnej przyszłości ojca. Tymczasem przedweekendowe przygotowania Borysa i Aldony przerywa Elżbieta, domagając się poważnej dyskusji na temat relacji pomiędzy Ewą a Romeo.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 w TVP2. Kolejne odcinki 3352–3356 będzie można oglądać od 6 do 10 kwietnia 2026. Jeśli nie możecie obejrzeć ich w telewizji, wszystkie zaległe i bieżące epizody dostępne są online w serwisie TVP VOD.

odc. 3352 - poniedziałek, 6 kwietnia

- poniedziałek, 6 kwietnia odc. 3353 - wtorek, 7 kwietnia

- wtorek, 7 kwietnia odc. 3354 - środa, 8 kwietnia

- środa, 8 kwietnia odc. 3355 - czwartek, 9 kwietnia

- czwartek, 9 kwietnia odc. 3356 - piątek, 10 kwietnia

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)