Barwy szczęścia, odcinek 3454: Józefina doniesie Cezaremu za kratami wieści o Natalii. Niby wystąpi o rozwód, ale Rawicz zobaczy dla siebie szansę

Józefina odwiedzi Cezarego w areszcie i przekaże mu wieści o Natalii

W 3454 odcinku "Barw szczęścia" Józefina pojawi się na widzeniu u syna. Cezary będzie przebywał za kratami po wyroku trzech lat więzienia w sprawie zlecenia zabójstwa Andrzeja Zastoi (Leon Charewicz). Ostatnie wydarzenia nie pozostawią mu złudzeń, że jego życie mocno się skomplikowało. Dodatkowo będzie musiał zmierzyć się z decyzją Natalii o rozwodzie.

Rawiczowa spróbuje jednak podnieść syna na duchu. Przekaże mu, że Zwoleńska jest sama. Dla Cezarego będzie to bardzo ważna wiadomość. Mężczyzna może uznać, że skoro Natalia nie związała się jeszcze z innym mężczyzną, nie wszystko jest między nimi stracone. Zacznie więc dostrzegać możliwość, że ich małżeństwo da się jeszcze uratować.

Natalia będzie walczyć o Michała, a Cezary nie pozna całej prawdy

Cezary nie będzie jednak wiedział, że w życiu jego żony pojawił się Michał Kwiatkowski. Kurier, którego poznała podczas wizyt w kancelarii, trafi do aresztu, a Natalia zgodzi się pomóc mu w sprawie karnej. W 3454 odcinku "Barw szczęścia" prawniczka będzie już aktywnie działać na rzecz Michała. Wskaże komisarzowi Majakowi (Michał Borkowski) miejsce ukrycia noża wykorzystanego podczas ataku na Kwiatkowskiego. Poprosi również Marcina (Oskar Stoczyński) o pomoc. Jej zaangażowanie pokaże, że sprawa kuriera stanie się dla niej naprawdę ważna.

Cezary będzie liczył na powrót Natalii?

Największy problem Rawicza będzie polegał na tym, że nie pozna prawdziwego obrazu sytuacji. Informacja od matki o samotności Natalii może dać mu nadzieję, ale nie oznacza przecież, że Zwoleńska zamierza wrócić do męża. Kobieta będzie miała własne sprawy, a jej zaangażowanie w pomoc Michałowi może jeszcze bardziej oddalić ją od Cezarego.

Kiedy 3454 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3454 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w czwartek, 3 grudnia 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.