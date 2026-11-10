Barwy szczęścia, odcinek 3451: Irenka wybłaga powrót do Tolka? Po mediacjach osobiście przybiegnie do męża

Irena nie zgodziła się na rozwód z Tolkiem w "Barwach szczęścia"

Przypomnijmy, że już wcześniej w "Barw szczęścia" Irena i Tolek spotkali się na rozprawie rozwodowej. Podczas gdy Koszyk liczył na szybkie zakończenie małżeństwa, jego żona nie chciała słyszeć o rozstaniu. Zdesperowany mężczyzna posunął się nawet do kłamstwa przed sądem. Przyznał się do romansów z Basią i Józefiną (Elżbieta Jarosik), choć w rzeczywistości nie łączyła go z nimi taka relacja. Jego wyznanie nie przyniosło jednak oczekiwanego rezultatu. Sąd nie orzekł rozwodu, lecz dał małżonkom szansę na rozwiązanie konfliktu podczas mediacji. Tolek nie był zadowolony z takiego obrotu spraw, ale musiał zaakceptować decyzję.

Irena przybiegnie do Basi i poprosi Tolka o powrót w 3451 odcinku "Barw szczęścia"

Przed mediacjami Tolek będzie przygotowywał się do kolejnego etapu walki o rozwód. Jego spokój zakłóci jednak niespodziewana wizyta Ireny. Kobieta zjawi się u Basi, gdzie zastanie męża, i nie będzie ukrywać, na czym jej zależy. Zacznie błagać Tolka, by do niej wrócił. Czy Koszykowa zdoła poruszyć męża i przekonać go do dania ich małżeństwu jeszcze jednej szansy? A może Tolek pozostanie wierny swojej decyzji i nie pozwoli, by prośby żony zmieniły jego plany?

Tolek nie zrezygnuje z rozwodu w 3452 odcinku "Barw szczęścia"

Wiele wskazuje na to, że Irena nie będzie miała łatwego zadania. W 3452 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie bowiem do spotkania Koszyków z mediatorką. Tolek przystąpi do rozmów z jasno określonym celem. Będzie zdeterminowany, by wywalczyć definitywny rozwód, co może przekreślić nadzieje Ireny na uratowanie małżeństwa.

Kiedy 3452 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3452 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.