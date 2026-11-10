Barwy szczęścia, odcinek 3449: Ignacy zostanie modelem. Pod nieobecność Agaty tak rozwinie karierę – ZDJĘCIA

Madzia zaprosi Ignacego do udziału w pokazie mody w 3448 odcinku "Barw szczęścia"

Wszystko zacznie się w 3448 odcinku "Barw szczęścia", kiedy Madzia będzie przygotowywać pokaz mody. Banaś zaproponuje Ignacemu, by wystąpił w roli modela. Kieliszewski przyjmie propozycję, a dla niego będzie to okazja do spróbowania czegoś nowego. Ich kontakt będzie się rozwijał, choć przecież mężczyzna niedawno oświadczył się Agacie, która wyjechała do Tajlandii.

Ignacy zostanie modelem, ale przed pokazem pojawią się problemy

W 3449 odcinku "Barw szczęścia" przygotowania do pokazu nie pójdą całkiem zgodnie z planem. Ignacy się spóźni, dlatego Madzia będzie musiała znaleźć zastępstwo. Ostatecznie poprosi Olę (Michalina Robakiewicz), by weszła na jego miejsce. Dziewczyna otrzyma od niej jednak szczególną prośbę, czyli że miałaby odważyć się pokazać swoją stomię. Madzia będzie chciała, by pokaz nie ograniczał się wyłącznie do prezentacji ubrań, ale niósł również ważne przesłanie. Wsparciem dla Oli okaże się także Weronika (Maria Świłpa), która zaplanuje nagłośnienie jej historii w mediach. Dzięki temu wydarzenie może stać się czymś więcej niż zwykłym pokazem kolekcji.

Pod nieobecność Agaty Ignacy coraz bardziej zbliży się do Madzi

Nieobecność Agaty sprawi, że Ignacy będzie miał więcej okazji do spotkań z Madzią. W kolejnych odcinkach ich znajomość jeszcze się rozwinie. W 3450 odcinku Kieliszewski obudzi się bez pamięci w lokalu Banaś. Później pomoże jej odnaleźć skradzioną kreację na pokaz i spędzi z nią cały dzień. Wygląda na to, że udział w pokazie mody będzie początkiem kolejnego etapu relacji Ignacego i Madzi. Czy ich coraz częstsze spotkania zagrożą związkowi Kieliszewskiego z Agatą?

Kiedy 3449 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3449 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w czwartek, 26 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.