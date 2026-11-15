Barwy szczęścia, odcinek 3449: Aresztowany kurier pogrąży Natalię! Wskaże ją policji i uwikła w poważną aferę - ZDJĘCIA

Michał padnie ofiarą ataku z nożem w 3449. odcinku „Barw szczęścia”

Natalia Zwoleńska (Maria Dejmek) znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji, gdy dowie się, że aresztowany Michał wskazał właśnie ją jako swoją prawniczkę. Kurier będzie potrzebował pomocy po tym, jak doszło do brutalnego ataku z użyciem noża. W 4349. odcinku „Barw szczęścia” Michał zostanie zaatakowany, a okoliczności całego zajścia sprawią, że sprawa nabierze znacznie poważniejszego charakteru.

Michał nie będzie zamierzał milczeć i przyjmować na siebie odpowiedzialności za wydarzenia, których przebieg przedstawia zupełnie inaczej. Mężczyzna będzie przekonywał, że padł ofiarą rasistowskiego ataku. Jego wersja wydarzeń postawi Natalię przed trudnym zadaniem. Prawniczka będzie musiała zmierzyć się nie tylko z poważnymi zarzutami dotyczącymi jej klienta, ale również z wyjątkowo delikatnym charakterem całej sprawy. Czy zdecyduje się mu pomóc, mimo że nie planowała angażować się w kolejną skomplikowaną historię?

Natalia nie zostawi Michała bez pomocy w kolejnych odcinkach „Barw szczęścia”

Rasistowska afera nie zakończy się na przesłuchaniu Michała. W kolejnych odcinkach okaże się, że Natalia będzie musiała mocniej zaangażować się w wyjaśnienie okoliczności ataku. Sprawa noża użytego podczas napaści stanie się jednym z najważniejszych elementów prowadzonego postępowania. Zwoleńska nie będzie chciała poprzestać na samej wersji przedstawionej przez kuriera i podejmie działania, które mogą pomóc w ustaleniu prawdy.

Sytuacja okaże się na tyle poważna, że Natalia zwróci się również o wsparcie do Łukasza. Nie będzie to jednak jedyny problem związany z Michałem. Jego pobyt w areszcie przyniesie kolejne komplikacje, a za kratami nie zabraknie napięć i niebezpiecznych sytuacji. Tymczasem prawniczka będzie musiała zdecydować, jak daleko jest gotowa posunąć się, by pomóc kurierowi, który niespodziewanie postawił ją w centrum rasistowskiej afery.

„Barwy szczęścia” odcinek 3449 – data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3449. zostanie wyemitowany w czwartek, 26 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

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