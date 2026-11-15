Barwy szczęścia, odcinek 3457: Karolina zażąda rozwodu! Bruno usłyszy od żony bolesne słowa

W 3457. odcinku „Barw szczęścia” Karolina odbierze Brunowi klienta

Karolina (Marta Dąbrowska) nie zamierza pogodzić się z tym, że Bruno (Lesław Żurek) próbuje ograniczać jej rolę w hotelu. Propozycja pracy na recepcji okaże się dla niej wyjątkowo obraźliwa. Kobieta nie będzie chciała przyjąć stanowiska, które w jej odczuciu nie odpowiada jej możliwościom i ambicjom. W 3457. odcinku „Barw szczęścia” Karolina postanowi więc pójść własną drogą. Otworzy własny biznes, a przy okazji odbierze mężowi kluczowego klienta hotelu. Jej decyzja będzie wyraźnym sygnałem, że nie zamierza już uzależniać swojej zawodowej przyszłości od Bruna.

Nie będzie to jednak pierwsza sytuacja, w której małżonkowie nie potrafią porozumieć się w sprawach hotelu. W 3455. odcinku „Barw szczęścia” choroba Bruna stała się dla Karoliny okazją do powrotu do pracy. Mężczyzna nie zaakceptował jednak jej samodzielnych działań, a wcześniej jasno zaznaczył, że nie zgodził się na jej powrót do hotelu, co ponownie zaostrzyło ich spór.

W 3457. odcinku „Barw szczęścia” padnie słowo o rozwodzie!

Problemy zawodowe szybko przeniosą się na życie prywatne Stańskich. Bruno nie będzie mógł pogodzić się z działaniami żony, a Karolina nie zamierza rezygnować z własnych planów tylko dlatego, że nie podobają się one mężowi. Wzajemne pretensje doprowadzą do kolejnej ostrej kłótni. Tym razem sytuacja będzie szczególnie poważna, ponieważ podczas sprzeczki padnie słowo o rozwodzie. Małżeństwo Karoliny i Bruna znajdzie się w głębokim kryzysie. Oboje będą coraz bardziej skupieni na własnych racjach, zamiast szukać sposobu na rozwiązanie konfliktu. Czy groźba rozwodu okaże się jedynie wypowiedzianym w emocjach słowem, czy też Stańscy rzeczywiście zaczną myśleć o rozstaniu? W 3457. odcinku „Barw szczęścia” ich małżeństwo przejdzie poważną próbę.

„Barwy szczęścia” odcinek 3457 – data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3457. zostanie wyemitowany we wtorek, 8 grudnia 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

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