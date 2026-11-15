Barwy szczęścia, odcinek 3456: Niebezpieczne wyzwanie skończy się dramatem. Ksawery trafi do szpitala z poważnymi obrażeniami - ZDJĘCIA

W 3456. odcinku „Barw szczęścia” Ksawery trafi do szpitala z poparzeniami

Ksawery Sadowski (Bartosz Gruchot) znajdzie się w poważnych tarapatach po udziale w niebezpiecznym wyzwaniu. Chłopak dozna poparzeń i zostanie przewieziony na oddział leczenia oparzeń. Dla Kasi Górki (Katarzyna Glinka) i Łukasza Sadowskiego (Michał Rolnicki) będzie to ogromny cios. Rodzice od dawna martwią się o syna, który coraz częściej podejmuje nieodpowiedzialne decyzje.

W 3454. odcinku „Barw szczęścia” Kasia i Łukasz już niepokoili się o Ksawerego, który spędzał czas w mieście z szemranym towarzystwem. Wcześniej chłopak sprawiał też problemy w szkole. W 3441. odcinku rodzice musieli rozmawiać z ojcem Aliny, który zażądał czterech tysięcy złotych za telefon zniszczony przez ich syna. Teraz konsekwencje jego zachowania okażą się znacznie poważniejsze.

W 3456. odcinku „Barw szczęścia” Ksawery popełni błąd przy zażywaniu leków

Pobyt w szpitalu nie zakończy niebezpiecznych sytuacji związanych z Ksawerym. Chłopak, który będzie dochodził do siebie po poparzeniach, popełni dramatyczny błąd podczas zażywania leków. Jego pomyłka dodatkowo skomplikuje sytuację i sprawi, że rodzice będą mieli kolejne powody do niepokoju. Kasia i Łukasz z jednej strony będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami wypadku syna, z drugiej - z jego zachowaniem podczas leczenia. Sytuacja pokaże, że Ksawery nadal nie potrafi odpowiedzialnie podejść do własnego bezpieczeństwa.

„Barwy szczęścia” odcinek 3456 – data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3456. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 grudnia 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

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