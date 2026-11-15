Barwy szczęścia, odcinek 3450: Ignacy obudzi się u Madzi! Nie będzie pamiętał, co wydarzyło się w nocy - ZDJĘCIA

Ignacy obudzi się bez wspomnień w 3450. odcinku „Barw szczęścia”

Ignacy (Olaf Staszkiewicz) przeżyje kolejny niepokojący poranek. Obudzi się w lokalu Madzi (Natalia Sierzputowska), ale nie będzie potrafił przypomnieć sobie, co wydarzyło się poprzedniej nocy. Luki w pamięci sprawią, że nie będzie wiedział, w jakich okolicznościach znalazł się u koleżanki ani jak przebiegał wspólnie spędzony czas. Sytuacja będzie tym bardziej zastanawiająca, że jeszcze niedawno świętował zdobycie nagrody, a kolejna impreza najwyraźniej znów odbije się na jego samopoczuciu.

To nie pierwszy raz, kiedy Ignacy znajdzie się w podobnej sytuacji. W 3446. odcinku „Barw szczęścia” również obudził się po imprezie z lukami w pamięci. Nie potrafił wówczas odtworzyć przebiegu nocy i zaczął się niepokoić, że mógł spędzić ją z Madzią. Teraz historia ponownie się powtórzy, a poranek w lokalu dziewczyny znów postawi go w niezręcznej sytuacji.

Madzia i Ignacy będą szukać skradzionej kreacji w 3450. odcinku „Barw szczęścia”

Problemy Ignacego z pamięcią nie przeszkodzą mu zaangażować się w pomoc Madzi. Dziewczyna będzie miała poważny problem związany z pokazem mody, ponieważ przygotowana na tę okazję kreacja zostanie skradziona. Ignacy postanowi jej pomóc w odnalezieniu stroju. Oboje poświęcą na poszukiwania cały dzień, próbując ustalić, gdzie może znajdować się zaginiona kreacja i jak ją odzyskać.

„Barwy szczęścia” odcinek 3450 – data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3450. zostanie wyemitowany w piątek, 27 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

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