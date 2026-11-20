Czy Ignacy zdradzi Agatę z Madzią w 3446 odcinku "Barw szczęścia"?

Biznesowa gala będzie miała dla Ignacego w 3446 odcinku "Barw szczęścia" przykry finał. Chociaż przyjmując nagrodę jeszcze ze sceny dzwonił do Agaty, by spełnić obietnicę daną narzeczonej, że nie ominie jej ta gala, to już na imprezie po części oficjalnej, Ignacy nieźle zaszaleje.

O poranku w 3446 odcinku "Barw szczęścia" obudzi się z gigantycznym kacem i nie będzie pamiętał, z kim spędził minioną noc.

- Nawaliłem się jak szpadel i nic nie pamiętam. I jeszcze zgubiłem statuetkę... Jeszcze ta dziewczyna od garnituru - wyżali się Hubertowi (Marek Molak).

A kiedy spanikowany Ignacy zjawi się u Madzi w 3446 odcinku "Barw szczęścia", zda sobie sprawę, że noc mógł spędzić właśnie z nią, że po gali odwiedził śliczną stylistkę i zdradził z nią Agatę. Bo to właśnie u niej będzie jego "zgubiona" statuetka.

- Słuchaj, sprawa jest taka... Nic nie pamiętam z wczorajszej imprezy. Domyślam się, że byłem tutaj... Stąd jest ta statuetka. Ale co tu robiłem, nie mam pojęcia. Jakbyś mogła mi powiedzieć, jak się zachowywałem?

Madzia w 3446 odcinku "Barw szczęścia" powie Ignacemu, że spędzili cudowną noc razem

Nowa przyjaciółka Ignacego w 3446 odcinku "Barw szczęścia" postanowi dać imprezowiczowi nauczkę i zakpić z niego, że pod nieobecność Agaty tak zaszalał.

- Wiesz co Ignacy, rozczarowujesz mnie... Spędziliśmy razem cudowną noc i jak ty możesz teraz tego nie pamiętać?

Po tych słowach Madzi w 3446 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy zblednie i omal nie upadnie na podłogę. W końcu dziewczyna się nad nim zlituje i doda, że żartuje. I zacznie się z niego śmiać.

- Mam zawał... Ty jesteś normalna, dziewczyno? - Przepraszam... Strasznie głupi żart, musiałam no... W ogóle cię tutaj nie było! - Jak mnie nie było? A co tu robi statuetka? - Spotkałeś Justina na imprezie i wyszliście razem. Ty wsiadłeś do taksówki, a on zostawił twoją statuetkę. On przywiózł mi dziś ubranie od klientki z hotelu i zostawił mi statuetkę, żebyś mógł odebrać, jak będziesz zostawiać garnitur - wyjaśni Madzia.

Znajomość Madzi i Ignacego rozkręci się w 3446 odcinku "Barw szczęścia"

W 3446 odcinku "Barw szczęścia" Ignacemu kamień spadnie z serca, że między nim i Madzią do niczego nie doszło. Chociaż ona będzie nim coraz bardziej zauroczona. Tego wieczoru znów ją odwiedzi i tym razem wypiją razem szampana.

- Mnie się wydaje, że podświadomie czujesz, że to jest ostatni moment przed ślubem, kiedy możesz się wyszaleć... - oceni Madzia.

Na tym jednak nie koniec znajomości Madzi i Ignacego, którzy zbliżą się do siebie jeszcze bardziej...

Kiedy 3446 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3446 "Barw szczęścia" będzie emitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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