Barwy szczęścia. Agata w ciąży? Natalia Zambrzycka zdradza szokujące sekrety z życia Pyrki

Dalsze losy Agaty z "Barw szczęścia"

Życie Agaty zmieniło się po otrzymaniu sporej szansy zawodowej i negocjowaniu kontraktu w Tajlandii. Pyrka była nastawiona na rozwój zawodowy, ale to automatycznie wiąże się z wyjazdem z kraju. Mimo to Pyrka zdecydowała się rozdzielić z Ignacym, jednak o rozstaniu nie było mowy. Ukochany podarował jej pierścionek zaręczynowy, by była pewna, że ją kocha i będzie czekał w Polsce. To jednak nie koniec, a początek zawirowań w życiu pary. Natalia Zambrzycka sama odniosła się do dalszych wątków swojej bohaterki. Mówi o ciąży!

Ciąża Agaty z "Barw szczęścia"? To możliwe

Na oficjalnym koncie "Barw szczęścia" na Instagramie pojawiło się wideo, gdzie serialowi Agata z Ignacym opowiadają trzy historie dotyczące przyszłości ich bohaterów. Problem polega na tym, że aktorzy jasno zaznaczyli, iż tylo jedna z wypowiedzi jest prawdziwa.

- Okaże się, że Agata jest w ciąży - mówi Natalia Zambrzycka, podając pierwszą z trzech zgadywanek dla widzów.

- Pojawi się trójkąt miłosny i trzecia osoba w naszej relacji - dodaje serialowy Ignacy.

- Ignacy straci pamięć i nie pozna swojej narzeczonej - serwuje widzom Natalia Zambrzycka.

Aktorzy oczywiście nie zdradzili, czy temat ciąży to na pewno to, co wydarzy się niebawem w "Barwach szczęścia".

Widzowie obstawiają, co spotka Agatę

Widzowie ruszyli do komentowania słów aktorów, ale zdania co do tego, która z podanych historii będzie prawdziwa, są podzielone.

Mocne 🫢 zaryzykuję i obstawię to drugie 😂

Ciąża ❤️

Mam nadzieję że Agatka w ciąży ❤️

Oby ciąża bo dość już dramatów w tej rodzinie🔥❤️

Lubię te postacie, dlatego utrata pamięci brzmi dla mnie najlepiej, bo może mielibyście wiecje czasu na ekranie - padły komentarze.

Nie da się ukryć, że wiele osób liczy na scenariusz z ciążą. Jak będzie naprawdę? To wyjdzie na jaw dopiero w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia".

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