Barwy szczęścia, odcinek 3444: Spowiedź Józefiny. Po latach wyjdzie na jaw prawda o nieszczęśliwym małżeństwie i nie tylko

Józefina opowie o nieszczęśliwym małżeństwie w 3444 odcinku "Barw szczęścia"

W 3444 odcinku "Barw szczęścia" Józefina zdecyduje się na osobiste wyznanie. W rozmowie z Basią i Tolkiem wróci do lat spędzonych u boku Bogdana Rawicza i ujawni prawdę o ich małżeństwie. Do tej pory przeszłość Rawiczowej pozostawała w cieniu wydarzeń związanych z jej synem i innymi problemami. Zresztą nie było do końca wiadomo, jak naprawdę wyglądały jej związki sprzed lat. Teraz okaże się, że za jej obecną postawą kryje się również trudne doświadczenie z życia prywatnego.

Spowiedź Józefiny pozwoli lepiej zrozumieć kobietę, która nie będzie miała lekko i będzie musiała mierzyć się z kolejnymi ciosami. Jak informowaliśmy, Cezary znalazł się w poważnych tarapatach prawnych, dosięgnie go poważny wyrok sądu, a rodzinne relacje dodatkowo skomplikują działania Kajetana (Andrzej Popiel). Rawiczowa nie odwróci się jednak od syna. Dlatego też, Józefinie spadnie kamień z piersi, kiedy wyzna w 3444 odcinku "Barw szczęścia", że jej małżeństwo z Bogdanem nie było szczęśliwe. Nie doświadczyła miłości i zrozumienia. Wręcz przeciwnie!

Broda namiesza u Józefiny i Cezarego. To ją skłoni do przemyśleń

Po rozmowie z Basią i Tolkiem Józefina wybierze się z Kajetanem do aresztu, gdzie będzie mogła spotkać się z Cezarym. Wizyta nie przebiegnie jednak spokojnie. Między braćmi dojdzie do ostrej wymiany zdań. Warto wspomnieć, że Kajetan jest przyrodnim bratem Cezarego, synem Bogdana Rawicza i Józefiny. Jego pojawienie się w życiu rodziny już wcześniej wywoła niemałe zamieszanie. Cezary będzie musiał oswoić się z faktem, że ma brata, o którego istnieniu wcześniej nie wiedział, a teraz spotka go w sytuacji, gdy sam nie będzie mógł swobodnie decydować o swojej przyszłości, bo zostanie skazany przez sąd!

To nie koniec problemów Rawiczów!

Sytuacja rodziny Rawiczów w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" pozostanie trudna. Cezary usłyszy wyrok trzech lat więzienia w związku ze sprawą zlecenia zabójstwa Andrzeja Zastoi (Leon Charewicz), a jego związek z Natalią (Maria Dejmek) już wcześniej rozpadł się pod ciężarem jego zachowania i narastającej wściekłości. Do tego dojdzie niełatwa relacja z Kajetanem, który może mieć własne oczekiwania wobec rodzinnego majątku.

Kiedy 3444 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3440 "Barw szczęścia" będzie emitowany w czwartek, 19 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Broda zażąda majątku Józefiny! Syn Rawicza będzie walczył o spadek