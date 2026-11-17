Majak zabezpieczy nóż w 3455. odcinku „Barw szczęścia”. Nowy trop w sprawie Michała

W 3455. odcinku „Barw szczęścia” komisarz Majak zajmie się dowodami dotyczącymi napaści na Michała. Policjant zabezpieczy nóż wykorzystany podczas ataku, co może mieć ogromne znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa. Kurier od początku utrzymuje, że nie był agresorem, lecz ofiarą brutalnej napaści. Teraz pojawi się szansa na znalezienie potwierdzenia jego wersji wydarzeń. Majak ustali również, że ktoś mógł widzieć, co dokładnie zaszło. Okazuje się, że atak na Michała obserwował bezdomny. Jego relacja może pomóc policji odtworzyć przebieg zajścia i ustalić, kto naprawdę zaatakował kuriera. To szczególnie ważne, ponieważ dotychczasowe okoliczności doprowadziły do zatrzymania niewinnego człowieka.

Natalia walczy o uwolnienie Michała w 3455. odcinku „Barw szczęścia”

Sprawa Michała jest dla Natalii coraz bardziej niepokojąca. W 3449. odcinku „Barw szczęścia” kurier trafił do aresztu, a podczas zatrzymania wskazał Zwoleńską jako swoją prawniczkę. Mężczyzna przekonywał, że został zaatakowany na tle rasistowskim, ale samo jego zapewnienie nie wystarczyło, by przekonać śledczych. W 3451. odcinku Natalia poprosiła Łukasza Sadowskiego (Michał Rolnicki) o pomoc w znalezieniu dowodów, które mogłyby oczyścić Michała z podejrzeń. Prawniczka nie zamierzała pozostawić tej sprawy. W 3454. odcinku wskazała natomiast Majakowi miejsce, w którym znajdował się nóż użyty podczas napaści, i poprosiła komisarza o interwencję. W kolejnym epizodzie policjant zabezpieczy narzędzie ataku i ustali, że istnieje świadek całego zdarzenia. Dzięki nowym ustaleniom sprawa Michała może wreszcie ruszyć w innym kierunku. Zeznania bezdomnego oraz zabezpieczony nóż mogą pomóc w ustaleniu prawdziwego przebiegu napaści. Natalia będzie miała więc kolejne powody, by wierzyć, że jej klient nie pozostanie za kratkami.

„Barwy szczęścia” odcinek 3455 – data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3455. zostanie wyemitowany w piątek, 4 grudnia 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

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