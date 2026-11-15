Barwy szczęścia, odcinek 3441: Ksawery wpędzi się w poważne kłopoty. Kasia i Łukasz będą musieli interweniować!

Ksawery narobi sobie poważnych kłopotów w 3441 odcinku "Barw szczęścia"

Ksawery (Bartosz Gruchot) zrobi złośliwy kawał jednej z dziewczyn i zniszczy jej telefon. Jego zachowanie nie pozostanie bez konsekwencji. W 3441. odcinku sprawa dotrze do rodziców Aliny, którzy nie zamierzają puścić wybryku nastolatka płazem. Kasia(Katarzyna Glinka) i Łukasz (Michał Rolnicki) pojawią się w szkole, gdzie będą musieli porozmawiać z ojcem poszkodowanej dziewczyny. Mężczyzna będzie wściekły i zażąda od nich czterech tysięcy złotych za zniszczony sprzęt. Dla Górków będzie to nieprzyjemna konfrontacja, zwłaszcza że będą musieli zmierzyć się nie tylko z finansowym wyzwaniem, ale przede wszystkim z zachowaniem syna, które coraz częściej wymyka się spod kontroli. Żądanie ojca Aliny pokaże Górkom, jak poważne konsekwencje może mieć lekkomyślność Ksawerego.

Celina spróbuje bronić chłopaka. Kasia straci cierpliwość

Kasia coraz bardziej zacznie tracić cierpliwość do buntującego się syna. Trudno będzie jej sobie poradzić z jego nadpobudliwością. Próbowała już walczyć z jego ucieczkami ze szkoły podkładając mu lokalizatory, próbowała zaczerpnąć rad psychiatry. Wszystko jednak na nic się zdało. I choć jej metody nie przyniosą spodziewanych rezultatów, nie będzie chciała, aby ktoś inny wtrącał się w pomoc Ksaweremu. W 3442. odcinku „Barw szczęścia” to Celina (Orina Krajewska) będzie chciała wesprzeć chłopaka, jednak zakończy się ostrą sprzeczką z Górką. Kobiety nie będą więc zgodne co do tego, jak należy postępować z nastolatkiem.

„Barwy szczęścia” – data i godzina emisji odcinka 3441

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3441. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

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