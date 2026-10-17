Barwy szczęścia, odcinek 3434: Szczepka może stracić zawód i trafić za kratki. Załamana zjawi się u Huberta

Szczepka w centrum afery opioidowej w 3434. odcinku „Barw szczęścia”

W 3434. odcinku „Barw szczęścia” Szczepka znajdzie się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Lekarka będzie przerażona konsekwencjami, jakie mogą ją spotkać w związku z podejrzeniami o udział w nielegalnym handlu lekami. Stawką będzie nie tylko jej kariera, ale również wolność. Załamana kobieta postanowi szukać wsparcia u Huberta, którego zna z pracy w pogotowiu ratunkowym. Problemy Szczepki mają związek z reporterskim śledztwem Weroniki. W 3429. odcinku „Barw szczęścia” dziennikarka obserwowała Kamila Janasa, podejrzewanego o handel narkotykami. Podczas śledzenia mężczyzny natrafiła na jego potajemne spotkanie ze Szczepką. To odkrycie postawiło lekarkę w bardzo niekorzystnym świetle i ujawniło jej powiązania z aferą dotyczącą silnych leków na receptę.

W 3434. odcinku „Barw szczęścia” Szczepka będzie bała się więzienia

Dla Szczepki sytuacja stanie się szczególnie dramatyczna, ponieważ konsekwencje afery mogą przekreślić jej dotychczasowe życie zawodowe. Utrata prawa wykonywania zawodu oznaczałaby, że nie mogłaby dalej pracować jako lekarka. Kobieta będzie również drżeć na myśl o karze więzienia. Właśnie z tymi obawami zjawi się u Huberta, wyraźnie załamana i przerażona swoją przyszłością. Już w 3429. odcinku „Barw szczęścia” Szczepka próbowała powstrzymać Weronikę przed publikacją materiału. Gdy dziennikarka skonfrontowała ją z tym, co zobaczyła podczas obserwacji, lekarka błagała, by artykuł nie zniszczył jej dorobku i życia. Obawiała się, że ujawnienie sprawy będzie miało dla niej poważne skutki.

Afera opioidowa w 3434. odcinku „Barw szczęścia” wymknie się spod kontroli?

Sytuację dodatkowo komplikuje konflikt Weroniki z Kornelem. W 3430. odcinku „Barw szczęścia” dziennikarka odkryła, że Błażej w porozumieniu z Kornelem ocenzurował jej artykuł o nielegalnym handlu receptami na opioidy. Usunięto z niego istotny wątek dotyczący hotelu Stańskiego. W 3432. odcinku Weronika, po kolejnej ostrej konfrontacji z przełożonym, złożyła oficjalne wypowiedzenie. Tymczasem Szczepka będzie musiała zmierzyć się z własnymi lękami. W 3434. odcinku „Barw szczęścia” jej niespodziewana wizyta u Huberta pokaże, jak poważnie obawia się konsekwencji afery. Czy lekarka znajdzie sposób, by uchronić się przed utratą zawodu i więzieniem? Na razie wiadomo, że będzie przerażona tym, co może ją spotkać.

„Barwy szczęścia” odcinek 3434 – data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3434. zostanie wyemitowany w środę, 4 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

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