Barwy szczęścia, odcinek 3429: Szokujące odkrycie Renaty! To zrobią Marcin z Darią w czasie jej pobytu w ośrodku - ZDJĘCIA

Renata zobaczy Darię w swoim mieszkaniu w swoich ciuchach w 3429 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3429 odcinku "Barw szczęścia" Marcin wyjdzie rano do sądu i zostawi Darię samą z Oskarkiem w mieszkaniu Renaty. Pech sprawi, że dokładnie w tym samym czasie wróci do niego także i Nowak, która opuści ośrodek leczenia uzależnień, ale takiego powitania w domu kompletnie nie będzie się spodziewać. Tym bardziej, że przecież Kodur zapewnił ją, że nie musi martwić się o jego koleżankę z pracy, a teraz zastanie ją u siebie i to jeszcze w swoim dresie!

W pierwszej chwili w 3429 odcinku "Barw szczęścia" jak podaje swiatseriali.interia.pl Renata stanie jak wryta, ale gdy otrzeźwieje, to od razu zaatakuje swoją rywalkę.

- Dobrze się z tym czujesz? Moje ciuchy, mój facet, moje łóżko. Wygodnie się spało? - zakpi z niej Renata.

Ukochana Marcina wyżyje się na rywalce w 3429 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3429 odcinku "Barw szczęścia" Daria od razu zacznie tłumaczyć się Renacie. Ale to na niewiele się zda, bo Nowak będzie wiedziała swoje.

- Całą noc nie zmrużyliśmy oka. Oskarek płakał. Próbowaliśmy go uspokoić. Na zmianę... - spróbuje wyjaśnić jej Daria.

- W jednym łóżku? - spyta ją Nowak, na co policjantka zapewni ją, że spali osobno, a na dodatek przeprosi, że pożyczyła jej ubranie.

Jednak to w 3429 odcinku "Barw szczęścia" nie wystarczy, aby uspokoić Renatę. A wręcz przeciwnie, gdyż doprowadzi ją do prawdziwego wybuchu.

- Marcin jest moim facetem - przypomni jej Renata.

Kodurowi też się oberwie w 3429 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3429 odcinku "Barw szczęścia" do mieszkania wróci już i Marcin, któremu na wstępie także dostanie się od jego ukochanej.

- Ja w ośrodku, wolna chata i... niby praca - zakpi i z niego Nowak.

Ale w 3429 odcinku "Barw szczęścia" wszystko przerwie telefon do Marcina z informacją, że udało się znaleźć Oskarkowi rodzinę zastępczą i już ktoś po niego jedzie. Jednak wieczorem Kodur sam wróci do tematu i ponownie zapewni ukochaną, że nie ma się czym martwić, bo z Darią nie łączy go nic więcej, jak praca. Aczkolwiek Renata będzie widzieć to zupełnie inaczej i postanowi mu jasny warunek.

- Ciekawe, jak ty byś się czuł na moim miejscu... Nie chcę, żeby nocowały tu inne kobiety - ukochana postawi mu sprawę jasno.

Kiedy 3429 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3429 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w środę, 28 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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