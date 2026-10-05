Barwy szczęścia, odcinek 3427: Agata i Ignacy stracą wszystko, co zainwestowali w mieszkanie od Wilka? Prokuratura wkroczy na nowe osiedle dewelopera!

Agata w 3427 odcinku "Barw szczęścia" usłyszy fatalne wieści z Polski! Budowa ich mieszkania stanie

W 3427 odcinku "Barw szczęścia" Agata będzie przebywała daleko od Warszawy. Pyrka wcześniej wyjedzie do Tajlandii w związku z zawodowym projektem, który ma zatrzymać ją za granicą na długo. Tuż przed wyjazdem Ignacy niespodziewanie poprosi ją o rękę, pokazując, że mimo rozłąki nadal poważnie myśli o ich wspólnej przyszłości. Jednym z najważniejszych elementów tej przyszłości miało być własne mieszkanie.

Agata i Ignacy zdecydowali się kupić lokal na osiedlu "Zielone Szczęście" budowanym przez Wilka. Nie była to decyzja łatwa, bo inwestycja od początku budziła ogromne emocje w rodzinie Pyrków. Hubert (Marek Molak) długo sprzeciwiał się temu zakupowi, doskonale wiedząc, jak bezwzględnie działa deweloper. Wilk chciał przecież doprowadzić do budowy drogi obsługującej nowe osiedle kosztem mieszkańców Zacisznej.

Mimo tych ostrzeżeń Agata i Ignacy postawili na swoim. W końcu przygotowali się do podpisania umowy i wspólnego kredytu, licząc na to, że kupno własnego mieszkania będzie początkiem nowego etapu ich życia. Teraz w 3427 odcinku "Barw szczęścia" wszystko nagle stanie pod znakiem zapytania...

Prokuratura w 3427 odcinku "Barw szczęścia" dobierze się do Wilka! Deweloper szybko wyjdzie na wolność

Problemy Wilka osiągną zupełnie nowy poziom. Dotąd deweloper przede wszystkim manipulował mieszkańcami, kombinował wokół Zacisznej i wykorzystywał innych do realizacji własnych interesów. Tym razem zainteresuje się nim jednak prokuratura. Śledztwo w 3427 odcinku "Barw szczęścia" będzie na tyle poważne, że wpłynie bezpośrednio na realizowaną przez niego inwestycję. Budowa osiedla stanie, a Agata i Ignacy znajdą się w sytuacji, której najbardziej mogli się obawiać po zaciągnięciu finansowych zobowiązań.

Nie oznacza to jednak, że w 3427 odcinku "Barw szczęścia" Wilk długo pozostanie bezczynny. Po wpłaceniu kaucji biznesmen wyjdzie na wolność i właściwie natychmiast wróci do swoich dawnych metod działania. Zamiast zastanowić się nad konsekwencjami i spróbować uczciwie uratować inwestycję, zacznie wraz ze Szczepanem szukać sposobu, by przede wszystkim ratować własny budżet. A rozwiązanie, na które wpadną, będzie fatalną wiadomością dla przyszłych mieszkańców...

Kiedy 3427 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3427 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.