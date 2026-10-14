Barwy szczęścia, odcinek 3420: Karolina zupełnie odcięta! Straci dostępy do systemu i zostanie bezrobotna - ZDJĘCIA

Bruno w 3420 odcinku "Barw szczęścia" wyśle Karolinę na przymusowy urlop

W 3420 odcinku "Barw szczęścia" Karolina nie będzie miała najmniejszych wątpliwości, że chce wrócić do hotelu. Po aferze z fałszywym nagraniem Justina jej sytuacja całkowicie się jednak zmieni. Bruno nie będzie już chciał zachowywać się tak, jakby nic się nie wydarzyło. Stański straci do żony zaufanie i uzna, że dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona, Karolina nie powinna dalej zarządzać hotelem. Dla niej będzie to potężny cios. Praca była przecież ogromną częścią jej życia, a teraz własny mąż praktycznie nakaże jej trzymać się od firmy z daleka.

Bruno w 3420 odcinku "Barw szczęścia" jasno da Karolinie do zrozumienia, że ma potraktować najbliższy czas jak urlop – i to bez określonej daty powrotu. Stańska nie będzie zamierzała zaakceptować tej decyzji. Formalnie nie zostanie zwolniona, ale w praktyce Bruno odbierze jej możliwość wykonywania dotychczasowej pracy.

Stańska w 3420 odcinku "Barw szczęścia" wróci do pracy? Będzie w szoku!

Karolina bardzo szybko znajdzie pretekst, żeby udowodnić Brunowi, że hotel nadal jej potrzebuje. W 3420 odcinku "Barw szczęścia" zadzwoni do niej jedna z klientek, z którą wcześniej osobiście ustalała szczegóły organizowanego wydarzenia. Kobieta będzie chciała dokonać zmiany w rezerwacji. Chodzić będzie o liczbę gości. Dla Karoliny będzie to zupełnie normalna sytuacja zawodowa. Skoro wcześniej prowadziła sprawę, uzna, że powinna ją także dokończyć. Nie będzie chciała odsyłać klientki do kogoś innego. Natychmiast sięgnie więc po służbowy komputer i spróbuje wejść do systemu hotelu.

Wtedy w 3420 odcinku "Barw szczęścia" czeka ją prawdziwy szok. Nie będzie mogła się zalogować. Początkowo może jeszcze pomyśleć o zwykłej awarii, ale szybko zrozumie, że problem jest znacznie poważniejszy. Bruno celowo odbierze jej dostęp.

Kiedy 3420 odcinek "Barw szczęścia"?

3420 odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października 2026 roku o godz. 20.05 w TVP2.

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