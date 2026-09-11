Barwy szczęścia, odcinek 3396: Damian podpowie Dominice, jak się pozbyć Renaty z Feel Good - ZWIASTUN

Bezradna Dominika poprosi Damiana o pomoc w sprawie Renaty w 3396 odcinku "Barw szczęścia"

W 3396 odcinku "Barw szczęścia" Dominika postanowi szczerze porozmawiać na temat Renaty z Damianem, gdy kolejny raz pokłóci się ze swoją przyjaciółką. Zwłaszcza, że nikt nie będzie w stanie jej lepiej doradzić, jak powinna się zachować, jak Wójcik, który przed laty także zmagał się z nałogiem. Co prawda, alkoholowym, ale także uzależnieniem.

Z tą jednak różnicą, że Damian w końcu z niego wyszedł, a Renata w 3396 odcinku "Barw szczęścia" dalej będzie w nim trwać. Szczególnie, że wcale nie zakończy terapii na odwyku, przez co wróci do brania i swojego dawnego zachowania, które w końcu będzie mogło zrujnować biznes Dominiki, jeśli ta nic nie zrobi.

Dominika odetnie się od przyjaciółki w 3396 odcinku "Barw szczęścia"?

Dlatego w 3396 odcinku "Barw szczęścia" Damian poradzi Dominice, aby czym prędzej ją od niego odcięła i pozbawiła ją wszelkich udziałów, gdyż tylko tak zdoła ją uratować. A przy okazji nie stracić swojego biznesu, który przecież sporo ją kosztował.

- Zrozum, jeżeli tego nie rozdzielisz, przyjaźni i pracy, to… ona pociągnie cię na dno... Powiem ci z własnego doświadczenia... Ludzie uzależnieni zaczynają walczyć z nałogiem dopiero wówczas, gdy znajdą się na dnie - poradzi jej Damian.

Oczywiście, w 3396 odcinku "Barw szczęścia" ona od razu stanie w obronie przyjaciółki, ale to Wójcik będzie miał w tym przypadku rację. I za wszelką cenę postara się do niej przekonać Dominikę.

- Przecież Renata poszła na odwyk… - przypomni mu Dominika.

- Poszła i zaraz się wypisała. Ruch pozorowany. Kiedy straci wszystko, jest szansa, że otrzeźwieje i naprawdę zechce sobie pomóc. W przeciwnym razie będzie was wszystkich wodzić za nos… - wyjaśni jej Wójcik.

Dominika zdecyduje się na radykalny wobec Renaty w 3396 odcinku "Barw szczęścia?

Ale w 3396 odcinku "Barw szczęścia" Dominika to wcale nie będzie takie łatwe. Szczególnie, że przecież będzie tu chodzić nie tylko o jej wspólniczkę, ale i przyjaciółkę. A radykalne rozwiązanie Damiana mogłoby zaszkodzić i jednemu i drugiemu. Jednak Wójcik doskonale będzie wiedział z doświadczenia, że po prostu nie ma innego wyjścia. Tym bardziej, że sam przecież podniósł się dopiero wtedy, gdy znalazł się na dnie!

- Czuję, jakbym ją zdradzała! - wyzna mu Bloch-Kowalska.

- Uwierz... Tylko stanowczość może przynieść jakiś efekt! - zapewni ja Damian.

Jednak czy w 3396 odcinku "Barw szczęścia" Dominika go posłucha? Czy Bloch-Kowalska zdecyduje się na to rozwiązanie? Czy zdoła uratować uzależnioną Renatę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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