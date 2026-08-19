Barwy szczęścia, odcinek 3392: Psy ruszą za Kajetanem, a on wpadnie na kobietę jak z bajki. Zakocha się bez pamięci

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-19 13:28

W 3392. odcinku „Barw szczęścia” Kajetan Broda (Andrzej Popiel) przeżyje w Brzezinach prawdziwy rollercoaster emocji. Najpierw będzie przekonany, że wreszcie odnalazł mężczyznę, który może być jego ojcem, a chwilę później zostanie przez niego poszczuty psami. Ucieczka zaprowadzi go prosto do remizy, gdzie pozna Jankę (Oliwia Drożdżyk). Wystarczy jedno spojrzenie, by Kajetan stracił dla niej głowę. Po powrocie do Warszawy oznajmi Ani (Hanna Klepacka), że choć nie znalazł ojca, odkrył coś znacznie ważniejszego.

Kajetan znajdzie trop prowadzący do Brzezin

Broda od pewnego czasu prowadzi prywatne śledztwo dotyczące swojego pochodzenia. W końcu trafi na informację, która wyda mu się przełomowa. Mężczyzna podejrzewany przez niego o bycie ojcem mieszka w Brzezinach.

Kajetan nie będzie chciał dłużej czekać. Wyruszy na miejsce, licząc na to, że wreszcie pozna prawdę o swoim pochodzeniu. Spotkanie okaże się jednak kompletnym rozczarowaniem. Zamiast serdecznego powitania czeka go agresywna reakcja gospodarza.

Mężczyzna poszczuje go psami, a Brodeckiemu nie pozostanie nic innego, jak ratować się ucieczką. W pewnym momencie znajdzie schronienie w pobliskiej remizie.

Ucieknie przed psami prosto w ramiona Janki

W remizie Kajetan będzie spodziewał się pustego pomieszczenia. Tymczasem na miejscu zastanie Jankę, która przygotowuje salę przed spotkaniem z sołtysem.

Widok dziewczyny całkowicie go zaskoczy. Broda zatrzyma się jak wryty i przez chwilę nie będzie w stanie wydusić z siebie słowa. Janka szybko zauważy, że niespodziewany gość nie pojawił się tam bez powodu.

– Co się dzieje? Ktoś pana gonił? – zainteresuje się Dąbrowska.

– Psy – odpowie Brodecki.

Po chwili doda, że nie były to jedyne „wściekłe” istoty, z którymi miał do czynienia.

– Takie wściekłe. I ich właściciel. Chyba też wściekły – stwierdzi, nie odrywając wzroku od Janki. – Długa historia...

Kajetan opowie jej, po co przyjechał do Brzezin. Wyjaśni, że chciał spotkać się z mężczyzną, którego uważał za swojego ojca, ale szybko przekonał się, że trafił na niewłaściwego człowieka.

– Myślałem, że to mój ojciec, ale okazało się, że nie. Może to i lepiej – westchnie.

Janka okaże się jego „aniołem”

Janka nie będzie chciała zostawić Kajetana samego z problemem. Poda mu butelkę wody i zaproponuje, żeby usiadł oraz spokojnie doszedł do siebie po szalonej ucieczce.

Dla Brodeckiego będzie to kolejny powód, by zachwycić się nową znajomą.

– O rany, jest pani aniołem – wyszepcze.

Janka potraktuje jego słowa z uśmiechem.

– A pan jest bardzo zabawny – odwdzięczy się za komplement i zaproponuje, by przeszli na ty.

Kajetan szybko poczuje się przy niej wyjątkowo swobodnie. Zacznie opowiadać o swoim śledztwie i o tropie, który doprowadził go do Brzezin.

Janka będzie znała mężczyznę, którego Broda podejrzewał o pokrewieństwo. Jej opinia na jego temat nie pozostawi złudzeń.

– Do starego Brzostowskiego? To chyba ślepy trop – stwierdzi Dąbrowska.

Wyjaśni Kajetanowi, że Brzostowski ma w okolicy opinię awanturnika i alimenciarza. Jednocześnie uspokoi nowego znajomego, że pozostali mieszkańcy Brzezin są zupełnie inni i z pewnością będą mogli mu pomóc.

Kajetan straci głowę dla Janki

Spotkanie w remizie nie potrwa jednak długo. Janka będzie musiała wracać do domu, ale pozwoli Kajetanowi zostać w środku.

– Spotkanie z sołtysem jest dopiero za godzinę – wyjaśni.

Przed wyjściem przekaże mu jeszcze, co ma zrobić po opuszczeniu remizy.

– Jak będziesz wychodził, zamknij salę z zewnątrz, a klucz zostaw pod donicą – poprosi i wybiegnie z remizy.

Mężczyzna będzie kompletnie oczarowany kobietą, którą poznał podczas ucieczki przed psami.

„Znalazłem miłość” – wyzna Broda

Po powrocie do Warszawy Kajetan od razu pojawi się w „Sezonovym”. Ania szybko zauważy, że jej pracownik zachowuje się zupełnie inaczej niż zwykle.

Broda będzie wyraźnie rozkojarzony, jakby myślami wciąż znajdował się w Brzezinach. Ania zacznie podejrzewać, że jego wyprawa zakończyła się sukcesem i mężczyzna wreszcie odnalazł ojca. Kajetan szybko wyprowadzi ją jednak z błędu.

– Na szczęście nie... Jego nie. Ale znalazłem coś innego – oznajmi.

Po chwili zdradzi, co tak naprawdę wydarzyło się w Brzezinach.

– Znalazłem miłość – szepnie.

Od tego momentu Brodecki przez kilka kolejnych dni będzie chodził z głową w chmurach. Zamiast analizować kolejne tropy dotyczące swojego ojca, będzie przede wszystkim myślał o Jance. Nie będzie mógł doczekać się kolejnego spotkania z dziewczyną.

Data i godzina emisji 3392. odcinka "Barw szczęścia"

Po wakacyjnej przerwie, na 3392. odcinek „Barw szczęścia” TVP2 zaprasza w poniedziałek 7 września o godzinie 20:05. Fani „Barw szczęścia” mogą oglądać serial również online w TVP VOD. W serwisie dostępne są odcinki produkcji, a także materiały dodatkowe związane z serialem.

Janka patrzy na Kajetana, który stoi do niej plecami. O ich spotkaniu w Barwach szczęścia przeczytasz na SE Superseriale.
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