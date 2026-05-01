Barwy szczęścia, odcinek 3384: Agata wystawi Huberta? Podstępny Wilk wymusi na niej ostateczną decyzję - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3384 - środa, 20.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Konflikt w rodzinie Pyrków w 3384 odcinku "Barw szczęścia" będzie na rękę Maciejowi Wilkowi, który ma tylko jeden cel - przejąć ich dom przy Zacisznej, a potem go zburzyć, bo właśnie tędy ma przebiegać droga dwupasmowa. To, co zrobi Wilk, żeby skusić Agatę i Ignacego na kupno mieszkania po atrakcyjnej cenie, oferta, jaką złoży parze, by objąć ich swoim "preferencyjnym programem" będzie zmierzało tylko do tego, aby zniszczyć rodzinne relacje Pyrków.

Lucyna nastawi Agatę przeciwko Hubertowi w serialu "Barwy szczęścia"

Najpierw Agata dogada się wstępnie z Wilkiem za plecami Huberta, a kiedy w 3380 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka zarzuci siostrze zdradę, ona dojdzie do wniosku, że lojalność wobec rodziny jest ważniejsza niż walka o własną przyszłość. Wówczas Agatę przeciwko Hubertowi zacznie nastawiać także Lucyna Zwierzchowska (Grażyna Zielińska). Jakby była wspólniczką Wilka.

Nic dziwnego, że Hubert uzna Agatę i Ignacego za swoich wrogów, że jeszcze przestanie im ufać. Wygląda na to, że nigdy nie wybaczy siostrze, że dogaduje się z Wilkiem za jego plecami. Na tym konflikt rodzeństwa wcale się nie skończy.

Wilk w 3384 odcinku "Barw szczęścia" zmusi Agatę do podjęcia decyzji, czy kupuje od niego mieszkanie

W 3384 odcinku "Barw szczęścia" Wilk wymusi na Agacie podjęcie ostatecznej decyzji w kwestii zakupu mieszkania na jego nowym osiedlu "Zielone Szczęście". W tej sytuacji Agata będzie musiała wybrać - czy stać po stronie Huberta, czy razem z Ignacym zainwestować we własne mieszkanie, o czym od dawna marzą. Atmosfera w domu Pyrków stanie się wyjątkowo napięta. Co prawda Agata spróbuje przekonać Huberta do swoich racji, ale on pozostanie nieugięty.

Barwy szczęścia. Konflikt Asi z Lucyną przybiera na sile!