Barwy szczęścia, odcinek 3379: Kodur straci pracę detektywa! Najpierw pożegna się z Renatą, a potem cała komenda będzie huczała od plotek- ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3379 - środa, 13.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Kariera inspektora Kodura w policji skończy się w 3379 odcinku "Barw szczęścia" z chwilą degradacji na niższe stanowisko! Od teraz Marcin nie będzie już komisarzem - detektywem, ale zwykłym dzielnicowym na jednym z posterunków w Warszawie! Decyzją szefa zostanie przeniesiony do pracy w terenie, po tym jak pomógł Cezaremu Rawiczowi, który zlecił zabójstwo Andrzeja Zastoi (Leon Charewicz).

To Majak doniesie na Kodura w 3379 odcinku "Barw szczęścia"?

Po rozmowie z przełożonym Kodur w 3379 odcinku "Barw szczęścia" będzie jednak pewny, że to Majak (Łukasz Borowski) na niego doniósł, bo zaczął się domyślać, jaki był udział Marcina w zatrzymaniu Rawicza.

- Czemu mnie sprzedałeś? Bo niby kto inny mnie podkablował? - Kodur nie będzie krył wściekłości po stracie pracy, ale Majak wyprowadzi go z błędu.

- To twój pupilek Rawicz, którego tak chciałeś ratować przed więzieniem, pogrążył cię w zamian za złagodzenie wyroku. Ciesz się, że tylko tak się skończyło. Prokurator chciał cię posadzić. Stary cię wybronił, bo są braki kadrowe. Każdy krawężnik się przyda - oceni.

Kodur ofiarą plotek kolegów na komendzie w 3379 odcinku "Barw szczęścia"

Pierwszego dnia pracy na komendzie Kodur w 3379 odcinku "Barw szczęścia" spotka się z niechęcią większości podwładnych. Od razu zaczną krążyć plotki o komendancie, dlaczego został zesłany na posterunek, chociaż był świetnym komisarzem! Wówczas Marcin pozna młodziutką posterunkową, z którą będzie jeździł na interwencje. Daria Michalak (Natalia Szczypka) od razu zyska sympatię Kodura, okaże komendantowi zaufanie, a nawet wzniesie z kolegą sylwestrowy toast.

- Oby kolejny rok zaczął się lepiej, niż ten się kończy…

- Życzenia trafione w punkt!

Kiedy podczas pierwszej akcji Kodur i Daria w 3379 odcinku "Barw szczęścia" natkną się na mieście na Natalię (Maria Dejmek), Marcin wyjawi, że to przez jej męża teraz musi pracować jako policjant w mundurze.

- Płacę za to, że miałem za dobre serce dla niewłaściwego człowieka - wyjaśni Darii, która zapyta dlaczego został zdegradowany.

To już pewne, że Kodur i Daria szybko zostaną przyjaciółmi, co może się nie spodobać Renacie, którą czeka długie leczenie w ośrodku odwykowym.

Barwy szczęścia. Tragiczna historia z przeszłości Kodura. Tak zginęła jego dziewczyna