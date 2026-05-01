Barwy szczęścia, odcinek 3376: Daniel zawalczy o Asię z Hubertem?! W Wigilię wręczy byłej żonie taki prezent - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-05-01 9:43

W 3376 odcinku "Barw szczęścia" Daniel (Marcin Bikowski) przełoży swój dyżur w szpitalu, aby spędzić z Pyrkami całą wigilię, na którą wcześniej zaprosi go Lucyna (Grażyna Zielińska). Oczywiście, Sokalski przyjmie jej zaproszenie i zjawi się w ich rodzinnym domu, z czego Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz) za specjalnie się nie ucieszy. Jednak, gdy w 3376 odcinku "Barw szczęścia" jej były mąż nie zawita do nich z pustymi rękami tylko wyjątkowym prezentem właśnie dla niej, to zmieni zdanie. A to z kolei nie spodoba się już i Hubertowi (Marek Molak)! Czyżby w tym momencie zyskał rywala? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Barwy szczęścia" odcinek 3376 - piątek, 8.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3376 odcinku "Barw szczęścia" Daniel przyjmie wcześniejsze zaproszenie Lucyny i zdecyduje się zjawić na rodzinnej wigilii u Pyrków. Mimo tego, że poza Emilem (Artem Malaszczuk) nikt za specjalnie nie będzie go tam chciał gościć, bo Zwierzchowska zaprosi go bez konsultacji z Asią i Hubertem i tylko po to, aby wkupić się w łaski chłopca, który dwukrotnie ją przyłapał na podejrzanych działaniach w ich w domu.

Jednak w 3376 odcinku "Barw szczęścia" Sokalski nie będzie tego świadomy i chętnie zgodzi się spędzić święta ze swoim synem, byłą żoną i ich nową rodziną. Daniel przełoży nawet swój dyżur w szpitalu, aby móc spędzić z nimi cały wieczór, z czego Asia nie będzie zbytnio zadowolony. Ale szybko zmieni zdanie, gdy były mąż w końcu pozytywnie ją zaskoczy!

Daniel pozytywnie zaskoczy Asię w 3376 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3376 odcinku "Barw szczęścia" Daniel nie zjawi się w domu Pyrków z pustymi rękami. Zdradzamy, że Sokalski nie pomyśl wyłącznie o swoim synu, ale zadba także o swoją byłą żonę, dla której także zakupi wyjątkowy prezent - drogocenną biżuterię, czym wywrze na Asi naprawdę ogromne wrażenie. Ale nie tylko!

- Dziękuję, ale nie trzeba było… - powie zszokowana Asia, po czym zrobi jej się naprawdę głupio - Ja nic dla ciebie nie mam.

- Nie szkodzi! Samo zaproszenie do was na wigilię jest dla mnie super prezentem... - powie w odpowiedzi Daniel, czym w 3376 odcinku "Barw szczęścia" jeszcze mocniej zaskoczy Asię.

Sokalski zechce wrócić do byłej żony w 3376 odcinku "Barw szczęścia"?

Do tego stopnia, że w 3376 odcinku "Barw szczęścia" już nawet Hubert zacznie być zazdrosny o byłego męża Asi. Tym bardziej,że już nie będzie wiedział, jakie tak naprawdę ma intencję, gdyż wcześniej będzie skupiony wyłącznie na synu, a wigilię nagle zacznie na nowo wkupywać się i w łaski swojej byłej żony. Czyżby w ten sposób zaczął z nim rywalizować?

A może w 3376 odcinku "Barw szczęścia" Daniel będzie chciał być po prostu miły i pokazać Asi, że nie jest taki zły, jak będzie o nim myślała? Zwłaszcza, że będzie o wiele bardziej skupiony na Weronice (Maria Świłpa), a następnie i rejestratorce Julii (Małgorzata Kozłowska), a więc niewiele będzie wskazywać na to, że będzie chciał walczyć i o Asię. Szczególnie, że ona nawet raczej nie będzie chciała o tym słyszeć, po tym wszystkim, co jej zrobił!

Barwy szczęścia. Lucyna sprowadzi Daniela do domu Pyrków! Tak się zacznie konflikt z Asią

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3372: Lucyna okradnie Pyrków? Tak zrujnuje ich rodzinn…