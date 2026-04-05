Barwy szczęścia, odcinek 3364: Nieudane mikołajki Celiny i Łukasza. Da mu prezent, ale Ksawery zniszczy wszystko

"Barwy szczęścia" odcinek 3364 - środa, 22.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Jeszcze niedawno, Łukasz i Celina dali sobie kolejną szansę. Po traumatycznych przeżyciach związanych z porwaniem przez Agnieszkę (Katarzyna Tlałka) Sadowski długo dochodził do siebie, ale dzięki terapii i pracy nad książką odzyskał równowagę. To właśnie podczas spotkania autorskiego ich uczucie odżyło, a namiętna noc stała się początkiem nowego etapu ich relacji.

Wspólne mikołajki Celiny i Łukasza w 3364 odcinku "Barw szczęścia"

W 3364 odcinku „Barw szczęścia” Celina będzie chciała podtrzymać ten dobry czas i przygotuje dla Łukasza wyjątkowe mikołajki. Zadba o nastrój i drobny upominek, licząc na romantyczny wieczór tylko we dwoje. Szybko jednak okaże się, że rzeczywistość nie będzie tak idealna, jak sobie wyobrażała. Nawet prezent, który początkowo ucieszy Sadowskiego, niewiele da.

Ksawery zniszczy plany Celiny i Łukasza w 3354 odcinku "Barw szczęścia"

Wszystko przez Ksawerego, który w tym czasie będzie przeżywał własne rozczarowanie. Chłopak poczuje się odrzucony i zraniony po wyjeździe Kasi (Katarzyna Glinka) i Mariusza (Rafał Cieszyński), a narastające emocje odbiją się na jego zachowaniu. W 3364 odcinku „Barw szczęścia” to właśnie jego bunt i frustracja zburzą spokój w domu Łukasza. Napięcie zacznie rosnąć, a świąteczny nastrój zniknie szybciej, niż się pojawił.

To jednak dopiero początek problemów. W kolejnych odcinkach sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje, ponieważ zachowanie Ksawerego wymknie się spod kontroli. Wykorzysta nieuwagę Łukasza i pod jego nieobecność zaprosi do domu kolegów, organizując spotkanie za plecami dorosłych. Wkrótce potem wyjdzie na jaw jeszcze groźniejszy problem. W mieszkaniu Kasi zostanie znaleziony e-papieros, a gdy Łukasz spróbuje porozmawiać z chłopakiem, ten wszystkiemu zaprzeczy. Sadowski nie odpuści i zacznie szukać prawdy. Trafi na mężczyznę, który sprzedaje takie urządzenia nieletnim, a konfrontacja szybko wymknie się spod kontroli. W efekcie Łukasz wdaje się w bójkę, która pokaże, jak bardzo sytuacja z Ksawerym eskaluje i jak trudne wyzwania jeszcze przed nim.

