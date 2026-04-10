Barwy szczęścia, odcinek 3361: Szokujące odkrycie! Modrzycki już wie, kto kupił obraz Leny

Joanna Dembek
2026-04-10 10:43

Przed nami kolejna porcja emocji w serialu „Barwy szczęścia”! Nowy odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Telewizyjny występ Weroniki (Maria Świłpa) zaogni jej relacje z Kornelem (Jakub Bohosiewicz), a między Marcinem (Oskar Stoczyński) i Renatą (Anna Mrozowska) narastać będzie konflikt związany z jej wypieranym problemem. Tymczasem Modrzycki (Piotr Ligienza) ustali tożsamość nabywcy obrazu Leny. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w odcinku 3361, którego emisja zaplanowana jest na 17 kwietnia w TVP2.

Aktor Piotr Ligienza jako Modrzycki z serialu Barwy szczęścia, w kurtce i czerwonym swetrze, z zaskoczeniem czyta list.
Barwy szczęścia odc. 3361. Renata (Anna Mrozowska), Marcin Kodur (Oskar Stoczyński)
Galeria zdjęć 6

W poprzednim odcinku (3360) publikacja artykułu Weroniki o epidemii opioidowej w prestiżowym miesięczniku wywołała w redakcji „Szoku” ostry konflikt z Kornelem. Marcin namawiał Darka do powrotu do treningów i zainicjował stypendium imienia Karola. Jaworski próbował odwieść Janickiego od rezygnacji, a Rawiczowa i Małgorzata, przy wsparciu Tolka, zajmowały się sprzedażą domu Natalii i Cezarego.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3361

Telewizyjny występ Weroniki zaognia jej relacje z Kornelem. Równolegle narasta konflikt między Marcinem a Renatą, która stanowczo wypiera problem lekomanii - niekonsultowana interwencja Dominiki i Damiana jedynie pogarsza sytuację. Tymczasem Modrzycki ustala tożsamość nabywcy obrazu Leny, a Zdzisio dostrzega rosnące zainteresowanie Tolka Rawiczową.

Barwy szczęścia odc. 3332. Błażej Modrzycki (Piotr Ligienza)
Galeria zdjęć 6

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3361. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)
Sonda
Oglądasz "Barwy szczęścia"?