Barwy szczęścia, odcinek 3361: Szokujące odkrycie! Modrzycki już wie, kto kupił obraz Leny

W poprzednim odcinku (3360) publikacja artykułu Weroniki o epidemii opioidowej w prestiżowym miesięczniku wywołała w redakcji „Szoku” ostry konflikt z Kornelem. Marcin namawiał Darka do powrotu do treningów i zainicjował stypendium imienia Karola. Jaworski próbował odwieść Janickiego od rezygnacji, a Rawiczowa i Małgorzata, przy wsparciu Tolka, zajmowały się sprzedażą domu Natalii i Cezarego.

Barwy szczęścia. Ewa przyzna się babci, że chce się zabezpieczyć przed ciążą!

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3361

Telewizyjny występ Weroniki zaognia jej relacje z Kornelem. Równolegle narasta konflikt między Marcinem a Renatą, która stanowczo wypiera problem lekomanii - niekonsultowana interwencja Dominiki i Damiana jedynie pogarsza sytuację. Tymczasem Modrzycki ustala tożsamość nabywcy obrazu Leny, a Zdzisio dostrzega rosnące zainteresowanie Tolka Rawiczową.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3361. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)