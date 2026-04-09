Barwy szczęścia, odcinek 3360: Weronika rozpętała burzę w redakcji. Kornel nie kryje oburzenia po jej publikacji

W poprzednim odcinku (3359) Karolina kontynuowała manipulacje w hotelu, planując kolejne oszustwa z Brunem i zmuszając Kajtka do redukcji personelu, przed czym ostrzegał go Justin. Małgorzata angażowała Rawiczową do sprzedaży posiadłości Natalii i Cezarego, co pomagało jej odzyskać równowagę. Jaworski zmagał się z problemami po rezygnacji najemcy, a na brydżu u Wandy Marczak pojawił się z żoną.

Barwy szczęścia. Afera w hotelu Bruna! Ukryje przed Justinem zyski z tej imprezy

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3360

Publikacja artykułu Weroniki o epidemii opioidowej w prestiżowym miesięczniku wywołuje w redakcji "Szoku" ostry konflikt z Kornelem. W obronie ukochanej staje Błażej Modrzycki. Z kolei Marcin namawia Darka do powrotu do klubowych treningów, inicjując jednocześnie stypendium imienia zmarłego Karola. Tymczasem Jaworski usiłuje odwieść Janickiego od rezygnacji z kierowania wspólnotą mieszkaniową. Na rynku nieruchomości Rawiczowa i Małgorzata zajmują się sprzedażą domu Natalii i Cezarego - w tym celu postanawiają skorzystać z niekonwencjonalnej pomocy obdarzonego aktorskim talentem Tolka.

9

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3360. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 16 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)