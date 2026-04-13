Barwy szczęścia, odcinek 3357: Romeo oświadczy się Ewie! Zaręczyny nastolatków finale romantycznego weekendu - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-04-13 20:27

W 3357 odcinku "Barw szczęścia" Ewa (Gabriela Ziembicka) i Romeo (Jacek Tyszkiewicz) spędzą ze sobą romantyczny weekend w domu Grzelaków pod nieobecność Aldony (Elżbieta Romanowska) i Borysa (Jakub Wieczorek). I nawet Elżbieta (Marzena Trybała) im tego nie zepsuje. Szczególnie, że dla 18-letniego Włocha w 3357 odcinku "Barw szczęścia" będzie to wyjątkowy moment, gdyż właśnie wtedy postanowi poprosić Ewę o rękę! A ona oczywiście zgodzi się wyjść za niego za mąż i szczęśliwa padnie mu w ramiona. Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Barwy szczęścia, odcinek 3357. Ewa (Gabriela Ziembicka) Barwy szczęścia, odcinek 3357. Romeo (Jacek Tyszkiewicz), Ewa (Gabriela Ziembicka) Barwy szczęścia, odcinek 3357. Romeo (Jacek Tyszkiewicz), Ewa (Gabriela Ziembicka) Barwy szczęścia, odcinek 3357. Romeo (Jacek Tyszkiewicz), Ewa (Gabriela Ziembicka)
"Barwy szczęścia" odcinek 3357 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3357 odcinku "Barw szczęścia" Ewa spędzi z Romeem romantyczny weekend pod nieobecność Grzelaków. Aldona i Borys zostawią Włochowi wolną chatę, gdyż sami zdecydują się polecieć w odwiedziny do Aleksa (Hubert Wiatrowski) do Londynu. Ale oczywiście, nim to uczynią, to Borys odbędzie z Bianchim poważną rozmowę, gdyż domyśli, że chłopak będzie chciał zaprosić do nich swoją ukochaną i wcale się nie pomyli.

I choć Elżbieta za wszelką cenę postara się to powstrzymać, gdy Ewa zapowie jej, iż planuje spędzić z chłopakiem cały weekend, a na dodatek poprosi ją, aby wybrała się z nią do ginekologa, to jednak nie zdoła zatrzymać Grzelaków w Polsce, a wnuczki w domu. I dzięki temu w 3357 odcinku "Barw szczęścia" młodzi spędzą kolejne miłe chwile i to z zaskakującym finałem!

Romeo oświadczy się Ewie w 3357 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale spokojnie, gdyż wcale nie będzie chodziło o nieplanowaną ciążę Ewy w 3357 odcinku "Barw szczęścia" tylko zaręczyny! Wszystko przez to, że po kolejnym udanym weekendzie Romeo zyska pewność, że Ewa jest tą jedyną, z którą chce spędzić resztę życia. Do tego stopnia, że Bianchi postanowi dłużej nie czekać i od razu postanowi oświadczyć się swojej ukochanej!

Oczywiście, w 3357 odcinku "Barw szczęścia" Walawska przyjmie jego oświadczy, zgodzi się wyjść za niego za mąż i zostać jego żoną. Bianchi założy pierścionek na palec już swojej narzeczonej, a para przypieczętuje kolejny rozdział w swoim życiu namiętnym pocałunkiem!

Jak bliscy zareagują na zaręczyny Ewy i Romea w 3357 odcinku "Barw szczęścia"?

W 3357 odcinku "Barw szczęścia" Ewa i Romeo zaręczą się i będą cieszyć się swoim szczęściem. Tyle tylko, że pewnie nie wszyscy je podzielą! A zwłaszcza Elżbieta, która wciąż nie będzie mogła pogodzić się z szybkim rozwojem ich relacji i w pełni zaakceptować Romea. Mimo tego, iż chłopak naprawdę będzie się starał.

A w 3357 odcinku "Barw szczęścia" jeszcze udowodni, że myśli o jej wnuczce naprawdę poważnie. Czy zatem to w końcu ją do niego przekona? I jak na ich zaręczyny zareagują Grzelakowie, a zwłaszcza syn Aldony i były chłopak Ewy, Aleks? Co prawda po śmierci matki Romea, młody Grzelak spuścił z tonu, tak samo, jak i jego matka, bo przecież na Borysa akurat Bianchi zawsze mógł liczyć. I stąd wydaje się, że w tym aspekcie będzie podobnie!

Barwy szczęścia. Przerażające odkrycie Dominiki. Oliwka odejdzie od Tomka

