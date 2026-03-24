Barwy szczęścia, odcinek 3354: Tak Romeo spróbuje wkupić się w łaski Elżbiety! Reakcja babci Ewy nie pozostawi złudzeń - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3354 - środa, 8.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3354 odcinku „Barw szczęścia” Ewa zaprosi Romea do domu Elżbiety pod nieobecność babci. Oczywiście, Włoch chętnie skorzysta z jej propozycji, a jak podaje swiatseriali.interia.pl po upojnych chwilach razem wcale nie będzie śpieszył się do wyjścia. Mimo iż Walawska poprosi go, aby się zebrał, bo przecież Żeleńska będzie mogła w każdej chwili wrócić do domu.

- Babcia w każdej chwili może wrócić. Już późno - uzna Ewa.

Ale nim w 3354 odcinku „Barw szczęścia” Włoch opuści jej posiadłość, to postanowi jeszcze odwdzięczyć się ukochanej za wspólny wieczór i zabierze się za przygotowanie swojego popisowego spaghetti. Jednak w międzyczasie znajdzie chwilę na czułości z Ewą, na których właśnie przyłapie ich Elżbieta, gdy akurat wkroczy do domu.

Romeo zaserwuje Elżbiecie swoje popisowe danie w 3354 odcinku „Barw szczęścia”!

Widok Ewy i Romea w 3354 odcinku „Barw szczęścia” wcale nie zdziwi seniorki! A wręcz przeciwnie, gdyż wówczas stanie się dla niej jasne, czemu wnuczka tak bardzo chciała, aby tego wieczoru wyszła, co otwarcie jej wytknie.

- Czyli tak się sprawy mają... Właściwie mogłam się domyślić. To dlatego tak mnie wypychałaś na tę imprezę, tak? - zarzuci jej Elżbieta, ale nie doczeka się odpowiedzi.

Wszystko przez to, że w 3354 odcinku „Barw szczęścia” Biancho czym prędzej postanowi uratować swoją ukochaną z opresji i zaprosi jej babcię na wspólną kolację. I ku zdziwieniu wszystkich Żeleńska przyjmie jego propozycję. Ale radość wcale nie potrwa długo!

- Zrobiliśmy kolację. Odgrzać? - spyta ją Romeo.

- Chętnie coś zjem. Impreza nie była tak przewidywalna, jak się spodziewałam, ale do jedzenia mieliśmy tylko paluszki. Jak za starych czasów - uśmiechnie się Żeleńska, zasiadając przy stole.

Włoch nie przekona do siebie babci Ewy w 3354 odcinku „Barw szczęścia”!

I wówczas w 3354 odcinku „Barw szczęścia” Ewa postanowi kuć żelazo, póki gorące, widząc, że babcia trochę zmiękłą. Do tego stopnia, że otwarcie zapyta się jej, czy Romeo mógłby wyjątkowo zostać u nich na noc. Ale w tej kwestii Elżbieta pozostanie nieugięta i oczywiście kategorycznie się na to nie zgodzi!

- To była smaczna kolacja, ale nie aż tak... - skwituje Żeleńska.

A zatem całe starania Włocha w 3354 odcinku „Barw szczęścia” szlag trafi, bo babcia Ewy wciąż się do niego nie przekona! Jednak nawet to nie sprawi, że Romeo zrezygnuje z ukochanej, a ona z niego! Tym bardziej, że prędko nadarzy się okazja, aby znów zostali sami, ale tym razem już u Grzelaków, którzy zdecydują się wylecieć do Aleksa (Hubert Wiatrowski)! A co najważniejsze, nie będą im stawać na drodze. W przeciwieństwie do Elżbiety, która tak łatwo wcale nie odpuści!

