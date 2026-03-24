Barwy szczęścia, odcinek 3354: Ewa złoży Romeo niemoralną propozycję! Zgodzi się tylko pod jednym warunkiem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3354 - środa, 8.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3354 odcinku „Barw szczęścia” Ewa dowie się, że jej babcia wybiera się na spotkanie stowarzyszenia emerytowanych dziennikarzy i najpewniej trochę na nim zabawi. Walawska nie przejdzie obok tego obojętnie i jak podaje swiatseriali.interia.pl postanowi skorzystać z faktu, iż tego wieczoru będzie mieć wolną chatę. Nastolatka zdecyduje się zaprosić do siebie Romea, aby spędzić z ukochanym kolejny romantyczny wieczór i to już nie w łóżku Aleksa (Hubert Wiatrowski)!

W 3354 odcinku „Barw szczęścia” Walawska zakradnie się do biblioteki, gdzie akurat Bianchi będzie przygotowywał się do matury. Ukochana zaproponuje mu, aby zrobił sobie krótką przerwę od nauki i wpadł do niej wieczorem na małe co nie co!

- Miałabym taką małą niemoralną propozycję... Myślę, że będzie warto. Mielibyśmy wolną chatę - szepnie mu do ucha.

Ewa i Romeo od razu wylądują w łóżku w 3354 odcinku „Barw szczęścia”!

Oczywiście, w tej sytuacji w 3354 odcinku „Barw szczęścia” Romeo bez wahania przystanie na propozycję swojej ukochanej. Tym bardziej, że fakt braku Elżbiety i spędzenia z Ewą wspólnego wieczoru w domu jej babci zdecydowanie go do tego przekona.

Do tego stopnia, że w 3354 odcinku „Barw szczęścia” momentalnie porzuci naukę do egzaminu maturalnego i pobiegnie na spotkanie z równie, a nawet bardziej napaloną Walawską. A to dlatego, że dziewczyna od razu postanowi przystąpić do rzeczy.

- Chodź, nie marnujmy czasu - zaproponuje Ewa, po czym zaciągnie go do siebie, odkładają bukiet kwiatów na stolik.

Walawska wygoni Włocha po wspólnej nocy w 3354 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3354 odcinku „Barw szczęścia” Ewa i Romeo spędzą kolejne namiętne chwile razem! Zakochanym będzie ze sobą tak dobrze, że kompletnie stracą poczucie czasu. Jednak, gdy Walawska w końcu uświadomi sobie, jak jest już późno, to zacznie wyganiać ukochanego, bo jej babcia już w każdej chwili będzie mogła wrócić do domu!

- Babcia w każdej chwili może wrócić. Już późno - przypomni ukochanemu.

Szczególnie, że w 3354 odcinku „Barw szczęścia” ukochana Włocha nie będzie chciała mieć powtórki z rozrywki, tak jak wtedy, gdy na gorącym uczynku przyłapali ich Grzelakowie. Zwłaszcza, że doskonale zda sonie sprawę, że Elżbieta zareagowałaby na to jeszcze gorzej niż Aldona (Elżbieta Romanowska) z Borysem (Jakub Wieczorek)!

