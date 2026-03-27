Barwy szczęścia, odcinek 3357: Natalia pójdzie do Asi po pomoc z rozwodem. Tak podzielą opiekę nad Leą

"Barwy szczęścia" odcinek 3357 - wtorek, 21.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3357 odcinku "Barw szczęścia" Natalia będzie miała coraz większe problemy z poradzeniem sobie z emocjami związanymi z rozpadem. Choć sama jest prawniczką, rozwód okaże się dla niej ogromnym wyzwaniem. Zwoleńska zwróci się o pomoc do Asi, która ma za sobą podobne doświadczenia. To właśnie rozmowa z przyjaciółką pomoże jej spojrzeć inaczej na przyszłość Lei i podział opieki nad córką.

Natalia zwróci się do Asi w 3357 "Barw szczęścia"

Okaże się, że Natalia coraz gorzej znosi całą sytuację. Rozpad małżeństwa z Cezarym, który trafił do aresztu, już wcześniej wywrócił jej życie do góry nogami, a teraz dojdą do tego kolejne trudne decyzje. Kobieta będzie musiała nie tylko zmierzyć się z formalnościami rozwodowymi, ale także zadbać o dobro Lei.

To właśnie dlatego Zwoleńska uda się do Asi, która lata temu sama została z Emilem po rozstaniu z jego biologicznym ojcem, Danielem (Marcin Bikowski). Pyrka doskonale wie, jak wygląda życie samotnej matki i z czym wiąże się wychowywanie dziecka bez wsparcia partnera. Jej doświadczenie okaże się dla Natalii bezcenne.

Asia wesprze Natalię

Rozmowa kobiet nabierze jeszcze większego znaczenia w kontekście obecnej sytuacji Asi. Niedawno w jej życiu ponownie pojawił się Daniel, który zacznie coraz mocniej ingerować w relację z synem. Jego zachowanie, w tym podejrzane decyzje dotyczące Emila, wzbudzą niepokój zarówno Asi, jak i Huberta (Marek Molak). To sprawi, że Pyrka będzie jeszcze bardziej wyczulona na kwestie związane z opieką nad dzieckiem i zagrożeniami, jakie mogą się pojawić.

Natalia, widząc to wszystko, jeszcze bardziej uświadomi sobie, jak trudne decyzje stoją przed nią. Podział opieki nad Leą przestanie być dla niej tylko formalnością, a stanie się realnym wyzwaniem, które wpłynie na przyszłość jej córki.

