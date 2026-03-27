Barwy szczęścia, odcinek 3346: Kodur zmusi uzależnioną Renatę do leczenia? Ostro zaatakuje nie tylko Marcina - WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3346 - piątek, 27.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2
Uzależnienie Renaty nie umknie uwadze Dominiki, która w 3346 odcinku "Barw szczęścia" zadzwoni do Kodura i powie policjantowi o swoich podejrzeniach, że jej przyjaciółka zbyt często sięga po leki, że nakryła ją na wyciąganie tabletek groźnych opioidów ze śmietnika. Marcin obieca przyjrzeć się sprawie, który nie będzie wiedział, jak poruszyć z ukochaną drażliwy temat. Z wielkim trudem postara się namówić Renatę na leczenie, lecz jego troska o jej zdrowie, a nawet życie wywołają gwałtowny wybuch.
Renata oskarży Kodura o spisek z Dominiką w 3346 odcinku "Barw szczęścia"
Zaniepokojony Marcin będzie uważnie dobierał słowa, ale mimo to w 3346 odcinku "Barw szczęścia" Renata uzna, że on i Dominika spiskują przeciwko niej! Wykrzyczy mu prosto w twarz, że nie jest uzależniona od leków jak morderca, który zabił Karola Czubaka (Jan Wieczorkowski) w szpitalu, bo lekarz odmówił mu wystawienia recepty na tabletki przeciwbólowe.
- Kochanie, nie czuj się zaatakowana. Ja się po prostu o ciebie martwię...
- Rozmawialiśmy o tym! Mam wszystko pod kontrolą!
- No dobrze, to skoro tak jest to dlaczego nie pójdziesz do poradni leczenia uzależnień, żeby się upewnić. Dmuchajmy na zimne!
- Czyli o to ci chodziło od samego początku? Chciałeś mnie podejść historią uzależnionego zabójcy?!
- Nie, ta historia mocno siedzi mi w głowie i zacząłem się zastanawiać, analizować... No dobrze, powiem to... Uważam, że jesteś w grupie ryzyka.
- Nie porównuj mnie do uzależnionego mordercy!
- Nie porównuję! Po prostu przeczytaj sobie, ile osób umiera od przedawkowania opioidów! Wiesz, jaka to jest epidemia?!
- Rozmawiałeś z Dominiką? Naczytała się wczoraj w tym tabloidzie i teraz wymyśla!
- Nie rozmawiałem z Dominiką. Ja po prostu doszedłem do wniosku...
- Wiesz co, mój facet i najlepsza przyjaciółka spiskują za moimi plecami! Czy ty masz świadomość tego, jak ja się teraz czuję?!
- Kochanie, ja się po prostu o ciebie martwię...
Renata nie zgodzi się na leczenie w ośrodku uzależnień w 3346 odcinku "Barw szczęścia"
Niestety w 3346 odcinku "Barw szczęścia" Renata nie zgodzi się na leczenie w ośrodku uzależnień, wypierając fakt, że jest lekomanką. Kodur nie zdoła nic zrobić, by przekonać ukochaną, że potrzebuje pomocy, że zażywając tak silne leki naraża swoje zdrowie i życie.
Na tym jednak nie koniec, bo w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" między Renatą a Marcinem będzie narastał. Sytuację pogorszą jeszcze Dominika i Damian (Michał Lesień), który postanowią pomóc przyjaciółce, nie konsultując tego z Kodurem.