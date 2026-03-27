Barwy szczęścia, odcinek 3346: Kodur zmusi uzależnioną Renatę do leczenia? Ostro zaatakuje nie tylko Marcina - WIDEO

- Kochanie, nie czuj się zaatakowana. Ja się po prostu o ciebie martwię...

- Rozmawialiśmy o tym! Mam wszystko pod kontrolą!

- No dobrze, to skoro tak jest to dlaczego nie pójdziesz do poradni leczenia uzależnień, żeby się upewnić. Dmuchajmy na zimne!

- Czyli o to ci chodziło od samego początku? Chciałeś mnie podejść historią uzależnionego zabójcy?!

- Nie, ta historia mocno siedzi mi w głowie i zacząłem się zastanawiać, analizować... No dobrze, powiem to... Uważam, że jesteś w grupie ryzyka.

- Nie porównuj mnie do uzależnionego mordercy!

- Nie porównuję! Po prostu przeczytaj sobie, ile osób umiera od przedawkowania opioidów! Wiesz, jaka to jest epidemia?!

- Rozmawiałeś z Dominiką? Naczytała się wczoraj w tym tabloidzie i teraz wymyśla!

- Nie rozmawiałem z Dominiką. Ja po prostu doszedłem do wniosku...

- Wiesz co, mój facet i najlepsza przyjaciółka spiskują za moimi plecami! Czy ty masz świadomość tego, jak ja się teraz czuję?!

- Kochanie, ja się po prostu o ciebie martwię...