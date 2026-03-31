Barwy szczęścia, odcinek 3348: Patryk zerwie z Grażyną, bo nie wyzna mu miłości - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3348 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3348 odcinku "Barw szczęścia" Patryk przyjedzie przed blok Grażyny, aby na poważnie z nią porozmawiać. Tym bardziej, po jej ostatnim spotkaniu z Tomkiem u Wandy (Maja Barełkowska), na których ich nakrył tuż po tym, jak Kępski zaczął interesować się ich związkiem. Oczywiście, Wiracka zacznie przekonywać młodszego ukochanego, że był to zupełny przypadek, a jej i jej byłego kochanka już nic nie łączy, ale on tak łatwo w to nie uwierzy!

W 3348 odcinku "Barw szczęścia" Jezierski otwarcie spyta Wiracką, jak widzi ich relację. Zwłaszcza, iż będzie miał obawy, że nie traktuje ona tego poważnie i wcale się nie pomyli, bo Grażyna będzie żyć tylko tu i teraz.

- Czy ty widzisz naszą wspólną przyszłość? Czy ja jestem tylko takim przelotnym romansem, chłopaczkiem na przeczekanie, co? - spyta ją Patryk.

- Patryk, ale ty naprawdę chcesz na tym parkingu nam planować przyszłość? Mamy zdecydować, w jakim banku weźmiemy kredyt, gdzie kupimy mieszkanie i do jakiego przedszkola pójdą nasze dzieci? - zaśmieje się Grażyna.

- Świetnie, widzę, że cię to bawi - skwituje Jezierski.

Grażyna jeszcze nie będzie widzieć przyszłości z Patrykiem w 3348 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3348 odcinku "Barw szczęścia" Wiracka spróbuje się wytłumaczyć, ale Jezierski jej na to nie pozwoli i od razu przejdzie do meritum. Patryk otwarcie spyta swoją starszą ukochaną, czy widzi ich wspólną przyszłość, ale ona na ten moment jeszcze nie będzie w stanie mu tego zagwarantować. Szczególnie, że będzie widzieć ich relację nieco inaczej!

- Nie, ale... - spróbuje wyjaśnić Wiracka, ale Jezierski wejdzie jej w słowo - Nie oczekuję tego typu konkretów, tylko powiedzmy, czy widzisz nas za 5/10 lat razem?

- To jest za wcześnie na takie deklaracje, przynajmniej dla mnie - Grażyna postawi sprawę jasno.

- Troszkę się już spotykamy, prawda? - przypomni jej Patryk.

- 2 miesiące - zaznaczy Wiracka.

- No i dlatego chciałbym wiedzieć, do czego to wszystko zmierza - kontynuuje Jezierski.

- Przepraszam cię Patryk, ale ja nie potrafię ci odpowiedzieć, na czym obydwoje stoimy. Ale... wiem, że naprawdę odżyłam przy tobie, że świetnie się bawię - przyzna mu ukochana.

- Bawisz się? Fajnie, to już jest jakaś informacja, no - skwituje zawiedziony.

- Nie chodzi tylko o zabawę. Ja naprawdę przeżywam coś ważnego. Dobrze mi z tobą. Lubię cię i... - spróbuje kontynuować i Grażyna, ale Patryk w 3348 odcinku "Barw szczęścia" znów jej przerwie - Ale nie kochasz...

Jezierski zerwie z Wiracką w 3348 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3348 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna tak łatwo się nie podda i przedstawi mu swój punkt widzenia. Ale Patryk będzie miał zupełnie inny. I to ostatecznie ich poróżni, bo chłopak zda sobie sprawę, że ich związek po prostu nie ma sensu i zdecyduje się go zakończyć!

- Patryk w moim wieku naprawdę nie tak od razu się używa takich wielkich słów i uważam, że to dobrze - wytłumaczy się Wiracka.

- Wiesz, już byłem w takiej sytuacji. Nie chcę przeżywać drugi raz związku bez perspektyw, rozumiesz? - wyjaśni jej Jezierski.

- A co masz przez to na myśli? - spyta Grażyna.

- To że... ta taksówka jedzie w inną stronę, wiesz? Trzymaj się - pożegna ją Patryk i odejdzie, czym w 3348 odcinku "Barw szczęścia" mocno ją zszokuje, bo w tej chwili zabawa już się skończy!

